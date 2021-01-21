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21.01.2021  14:02   

Игорь Терехов о реформировании ЖКХ: Мы должны сегодня взять на себя роль паровоза

Город должен сегодня предоставить качественную услугу - то, за что отвечают коммунально-хозяйственные предприятия.


// city.kharkov.ua

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем первом большом интервью, которое вышло 19 января на «7-канале» и телеканале «Simon».

«К сожалению, не все от нас зависит, потому что есть нормативные документы, которые то вступают в силу, потом их приостанавливают, потом хотят отсрочить. Я имею в виду законы про управляющие компании и так далее, – сказал Игорь Терехов. – Мы должны прежде всего предоставить качественную услугу - то, за что отвечают коммунально-хозяйственные предприятия. Это услуга водоснабжения, услуга теплоснабжения, вывоз мусора... Мы должны сделать так, чтобы был свет в подъезде, сделан ремонт - не только входные группы, но и в целом подъезды были ухоженные, чистые, с хорошим ремонтом. Мы должны пойти во внутридомовые пространства: создать локации для людей, чтобы, выходя из подъезда, они чувствовали себя комфортно».

Тэги:  терехов, интервью, жкх, харьков
 
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