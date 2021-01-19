19.01.2021 14:28

Из кранов харьковчан потекла освященная вода

Обряды освящения воды, которая подается в дома харьковчан, состоялись 19 января на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр» коммунального предприятия «Харьковводоканал».



//vodokanal.kharkov.ua

На водозаборе Комплекса водоподготовки «Донец» церемонию освящения воды провел настоятель Храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Петр. Он рассказал, что вода освящается особым чином всего один раз в год.

«19 января весь православный мир отмечает Крещение: тысячи христиан погружаются в ледяные воды рек и прудов в разных странах мира. Вода, освященная на Крещение, является святой и чистой до следующего года. Крещение - это духовный обряд, благодаря которому через освящение воды мы закаляем тело и душу, очищая себя и свои мысли, настраиваясь на лучшую жизнь. Пусть крещенская вода исцелит не только ваши тела, но и души!», - пожелал протоиерей Петр.

Как сообщил директор Комплекса водоподготовки «Донец» КП «Харьковводоканал» Игорь Злыдень, проведение обрядов освящения питьевой воды на водозаборах комплексов водоподготовки проходит каждый год и уже давно стало доброй традицией.

«Для КП «Харьковводоканал» Крещение - это особый праздник, потому что уже 140 лет предприятие предоставляет воду харьковчанам. Специалисты нашего предприятия сегодня, как и каждый день, заботятся о том, чтобы в водопроводных сетях города вода была бесперебойно. Мы желаем всем оздоравливаться животворной силой целебной иорданской воды и набираться от нее духовной силы, энергии и вдохновения. Мира вам и спокойствия», - отметил Игорь Злыдень.

Также церемония освящения воды состоялась сегодня на водозаборе первого подъема Краснопавловского водохранилища Комплекса водоподготовки «Днепр».