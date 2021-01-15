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15.01.2021  12:31   

«Харьковводоканал» благоустраивает территории после ремонтов

В связи со снижением температуры в Харькове оперативно ликвидируют аварии на сетях холодного водоснабжения и благоустраивают места разрытий, и нет ни одного открытого котлована.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

По его словам, для бесперебойного водоснабжения домов все аварийные ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения в связи с неблагоприятными погодными условиями выполняются в кратчайшие сроки - в течение суток после поступления заявки. После ликвидации повреждений так же оперативно выполняется благоустройство мест разрытий.

«В «зеленой зоне» котлованы засыпаются грунтом, асфальтобетонные дороги и магистрали покрываются «литым» асфальтом, а внутриквартальные дороги – щебнем. Это временно, до наступления благоприятных погодных условий, когда проведем окончательное благоустройство этих территорий», - отметил Владлен Волков.
 
По его словам, чтобы в зимний период системы водоснабжения работали бесперебойно, специалисты КП «Харьковводоканал» заранее тщательно готовят оборудование для работы в условиях сезонного снижения температуры.

Источник:   ХГС
 Тэги:  разрытие, трубы, ремонт, харьков, харьковводоканал
 
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