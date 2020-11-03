03.11.2020 17:43

«Харьковводоканал» перекладывает сети на улице Новгородской (Горсовет)

Плановая замена сетей водоснабжения проводится в настоящее время на ул. Новгородской, 16.



//city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, по данному адресу меняют технически изношенный участок водопроводных сетей с применением современных технологий и специализированной техники. Замене подлежит 100 м трубопровода.

По его словам, в этом микрорайоне до 15 декабря будут переложено 800 м аварийных сетей холодного водоснабжения, из которых 450 м уже заменили.

Отметим, что с начала года в Шевченковском районе заменено 6,5 км водопровода.