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03.11.2020  17:43   

«Харьковводоканал» перекладывает сети на улице Новгородской (Горсовет)

Плановая замена сетей водоснабжения проводится в настоящее время на ул. Новгородской, 16.


//city.kharkov.ua
Как сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, по данному адресу меняют технически изношенный участок водопроводных сетей с применением современных технологий и специализированной техники. Замене подлежит 100 м трубопровода.
 
По его словам, в этом микрорайоне до 15 декабря будут переложено 800 м аварийных сетей холодного водоснабжения, из которых 450 м уже заменили.
 
Отметим, что с начала года в Шевченковском районе заменено 6,5 км водопровода.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, замена труб, харьков, коммунальщики
 
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