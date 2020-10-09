09.10.2020 13:43

Без горячей воды в Харькове - до 400 домов (ХТС)

Из-за ремонта и реконструкции теплосетей горячей воды нет в 400 жилых домах четырех районов города.



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Об этом на брифинге 9 октября сообщил директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, сообщает корреспондент Общественного.

По словам Андреева, речь идет о домах в Шевченковском, Киевском, Слободском и Индустриальном районах Харькова.

Горячую воду в эти дома подадут вместе с отоплением, пообещал Андреев. В то же время он отметил, что восстановить горячее водоснабжение в большинстве из этих домов планируют 10-11 октября.

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