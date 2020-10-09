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09.10.2020  13:43   

Без горячей воды в Харькове - до 400 домов (ХТС)

Из-за ремонта и реконструкции теплосетей горячей воды нет в 400 жилых домах четырех районов города.


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Об этом на брифинге 9 октября сообщил директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, сообщает корреспондент Общественного.

По словам Андреева, речь идет о домах в Шевченковском, Киевском, Слободском и Индустриальном районах Харькова.

Горячую воду в эти дома подадут вместе с отоплением, пообещал Андреев. В то же время он отметил, что восстановить горячее водоснабжение в большинстве из этих домов планируют 10-11 октября.

что известно

  • Отопительный сезон в Харькове начнется 15 октября независимо от погоды.
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  тариф, жкх, стоимость, газ, тепло, электроэнергия
 
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