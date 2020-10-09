Без горячей воды в Харькове - до 400 домов (ХТС)

Из-за ремонта и реконструкции теплосетей горячей воды нет в 400 жилых домах четырех районов города.
Об этом на брифинге 9 октября сообщил директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, сообщает корреспондент Общественного.
По словам Андреева, речь идет о домах в Шевченковском, Киевском, Слободском и Индустриальном районах Харькова.
Горячую воду в эти дома подадут вместе с отоплением, пообещал Андреев. В то же время он отметил, что восстановить горячее водоснабжение в большинстве из этих домов планируют 10-11 октября.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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