31.07.2020 08:04

Харьковводоканал уже подготовил к зиме 70% внутридомовых сетей (ФОТО)

Около 20 километров внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения было заменено с начала 2020 года в Харькове.



//vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил начальник управления по обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

Также по его словам, к работе в осенне-зимний период уже подготовлено более 70% домов коммунальной формы собственности.

«Ремонтные работы проводим комплексно. С начала года заменили около 20 километров внутридомовых сетей. В первую очередь ведем замену наиболее изношенных участков сетей водоснабжения и водоотведения. В частности, сейчас перекладываем 120 метров коммуникаций в жилом доме по улице Кибальчича, 43 в Новобаварском районе. Замена сетей по данному адресу плановая, трубопровод находился в аварийном состоянии. Уже завершили капремонт сетей в двух подъездах, осталось выполнить полную замену в трех оставшихся», - подчеркнул Валерий Харлан.

Как отметили на предприятии, работы по перекладке сетей водоснабжения и водоотведения ведутся во всех районах города.