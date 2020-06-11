11.06.2020 16:17

Понад 100 ОСББ і ЖБК скористалися міською програмою утеплення будинків

За п'ять років понад 100 ОСББ і ЖБК провели енергозберігаючі заходи у своїх будинках в рамках міської програми часткового відшкодування «теплих» кредитів.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 11 червня, на засіданні постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та екології Харківської міськради повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков.

Він нагадав, що мета програми, яка була прийнята в 2016 році, - допомогти об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житловим кооперативам утеплити будинки, тим самим заощадивши на оплаті послуг теплопостачання. Програма передбачає компенсацію з міського бюджету до 20% тіла кредиту, який оформлюють ОСББ та ЖБК на проведення енергоефективних заходів.

«Самий затребуваний захід за цією програмою - це встановлення індивідуальних теплових пунктів, оскільки окупність цих робіт становить всього один-два роки. Завдяки ІТП мешканці можуть заощадити до 40-50% теплоносія», - зазначив директор департаменту.

Також «теплий» кредит можна оформити на заміну в будинку вікон і дверей або утеплення фасаду. Окрім міського бюджету, до 20% компенсації позичальники можуть отримати з бюджету області та ще до 40% - з держскарбниці. Для того щоб взяти участь у програмі, ОСББ та ЖБК як юридичні особи можуть звернутися в три фінансові установи: «Ощадбанк», «Приватбанк» та «Укргазбанк».

«Програма часткового відшкодування суми кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів розрахована до 2020 року, але ми будемо її продовжувати, оскільки вона сьогодні затребувана і є суттєвою підтримкою для таких будинків», - підкреслив Роман Нехорошков.

Продовжити терміни реалізації програми до 2025 року планується на найближчій сесії Харківської міської ради.