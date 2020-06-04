Об аварийных рекламных конструкциях на улицах Харькова просят сообщать в Департамент контроля

За неисправные рекламные конструкции владельцы несут административную ответственность.
За незаконную рекламную конструкцию - штраф. Правда, во время карантина, констатируют в Департаменте контроля городского совета, проверки запрещены законодательством. После его завершения - их восстановят.
Однако работники департамента все равно следят за соблюдением правил размещения наружной рекламы. Просят харьковчан сообщать об аварийных рекламных конструкциях.
«Возьмем обычный бигборд 3 на 6. Если мы выявляем, что рекламное поле на нем разорвано и бумага, допустим, валяется или вообще он поврежден, то мы составляем протокол об административном правонарушении. Далее направляем его в городскую административную комиссию, и там накладывается штраф от 850 до 1700 гривен. Если неравнодушные харьковчане выявят, что конструкции находятся в аварийном состоянии, неудовлетворительном техническом, эстетическом, то необходимо звонить по номеру телефона 725-25-35. Это телефон отдела рекламы», – сообщил начальник отдела рекламы Департамента контроля Виталий Никулин.
В этом году, во время карантина, составили сто пятьдесят админпротоколов. В прошлом году их было триста пятьдесят на сумму более полумиллиона гривен. Эти средства взыскали в городской бюджет.
В Департаменте контроля советуют предпринимателям обращаться к ним за консультациями и оформлять разрешительные документы на размещение наружной рекламы.
«После полной отмены карантина можно обращаться для подачи документов в любой центр предоставления административных услуг на территории города. Для получения консультации необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг на Гимназическую набережную, 26. Там с 09.00 до 12.00 ежедневно, кроме выходных, наш консультант полностью расскажет процедуру, покажет на примерах, как необходимо оформить документы. Ну, и можно сразу проконсультироваться, и сразу сдать документы», – объяснил Виталий Никулин.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажность:
давление:
ветер: