04.06.2020 09:30

Об аварийных рекламных конструкциях на улицах Харькова просят сообщать в Департамент контроля

За неисправные рекламные конструкции владельцы несут административную ответственность.



//izvestia.kharkov.ua

За незаконную рекламную конструкцию - штраф. Правда, во время карантина, констатируют в Департаменте контроля городского совета, проверки запрещены законодательством. После его завершения - их восстановят.



Однако работники департамента все равно следят за соблюдением правил размещения наружной рекламы. Просят харьковчан сообщать об аварийных рекламных конструкциях.



«Возьмем обычный бигборд 3 на 6. Если мы выявляем, что рекламное поле на нем разорвано и бумага, допустим, валяется или вообще он поврежден, то мы составляем протокол об административном правонарушении. Далее направляем его в городскую административную комиссию, и там накладывается штраф от 850 до 1700 гривен. Если неравнодушные харьковчане выявят, что конструкции находятся в аварийном состоянии, неудовлетворительном техническом, эстетическом, то необходимо звонить по номеру телефона 725-25-35. Это телефон отдела рекламы», – сообщил начальник отдела рекламы Департамента контроля Виталий Никулин.



В этом году, во время карантина, составили сто пятьдесят админпротоколов. В прошлом году их было триста пятьдесят на сумму более полумиллиона гривен. Эти средства взыскали в городской бюджет.



В Департаменте контроля советуют предпринимателям обращаться к ним за консультациями и оформлять разрешительные документы на размещение наружной рекламы.



«После полной отмены карантина можно обращаться для подачи документов в любой центр предоставления административных услуг на территории города. Для получения консультации необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг на Гимназическую набережную, 26. Там с 09.00 до 12.00 ежедневно, кроме выходных, наш консультант полностью расскажет процедуру, покажет на примерах, как необходимо оформить документы. Ну, и можно сразу проконсультироваться, и сразу сдать документы», – объяснил Виталий Никулин.