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12.05.2020  14:17   

У Харкові продовжується ремонт мереж холодного водопостачання

Близько 4 км мереж холодного водопостачання було замінено з початку 2020 року в Харкові.


//city.kharkov.ua
Про це повідомив начальник управління з обслуговування внутрішньобудинкових мереж КП «Харківводоканал» Валерій Харлан.
 
За його словами, бригади підприємства провели заміну трубопроводів у великих обсягах в 53 житлових будинках міста, зокрема, на 14 з об'єктів - у Шевченківському районі. Так, напередодні свят комунальники завершили ремонт внутрішньобудинкових мереж за адресою: вул. Ахсарова, 1-б.
 
«В цьому будинку з першого по четвертий під'їзди було замінено близько 150 м водопровідних труб, врізки в стояки тощо. Роботи тривали близько 10 днів. В ході ремонту ми проклали новий поліетиленовий трубопровід паралельно діючому для максимального комфорту мешканців будинку і мінімізації часу відсутності водопостачання у квартирах. Також був виконаний профілактичний ремонт каналізації», - повідомив Валерій Харлан.
 
Він зазначив, що на період проведення робіт усі працівники КП «Харківводоканал» мають необхідні засоби індивідуального захисту.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  водопровод, коммунальщики, харьков, водоканал, ремонт
 
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