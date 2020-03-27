В Індустріальному районі відремонтують під'їзди у 100 будинках

Ремонт під'їздів планують виконати в більш ніж 100 житлових будинках Індустріального району.
Як повідомили в районній адміністрації, з початку року комунальні підприємства відремонтували 31 під'їзд у 26 будинках. Наразі розпочаті роботи ще у 30 під'їздах у 16 будинках.
Нагадаємо, що до кінця року в планах комунальних служб - виконати ремонт в 3 тис. під'їздів у всіх районах міста. Під час робіт в під'їздах фарбують стіни, замінюють поштові скриньки та світильники тощо.
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