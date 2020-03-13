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13.03.2020  13:39   

В Основ'янському районі привітали працівників сфери ЖКГ

Прийом з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відбувся 12 березня в Адміністрації Основ'янського району.


//city.kharkov.ua
Гостей заходу з професійним святом привітала голова районної адміністрації Ганна Головчанська.
 
«Нехай усвідомлення особливої ​​суспільної місії і подяка жителів допомагають вам успішно долати всі труднощі і надихають на нові звершення!» - сказала голова райадміністрації.
 
За багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток житлово-комунальної сфери району Ганна Головчанська вручила 13 кращим працівникам грамоти Адміністрації Основ'янського району.
 
Тэги:  коммунальщиики, харьков, поздравление, прием
 
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