26.02.2020 16:25

У Харкові розширили програму підтримки ОСМД

Харківська міська рада 26 лютого на сесії внесла зміни у Програму підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.



://city.kharkov.ua

Рішенням міськради передбачається доповнити програму такими напрямками: капітальний ремонт прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ; придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок, сайтів, порталів тощо).



Крім того, на сесії було прийнято рішення додатково виділити 6,6 млн грн на підтримку будинків ЖК, ЖБК та ОСББ. Зокрема, 500 тис. грн буде виділено на придбання і установку абонентських поштових скриньок (шаф); 700 тис. грн - придбання лавок, урн, контейнерів; 1 млн грн - придбання огороджувальних конструкцій; 1,5 млн грн - на дитячі ігрові майданчики і 500 тис. грн - на спортивні.



Також додатково 2,4 млн грн виділено на фінансування проєктів-переможців, які реалізуються в 2020 році в рамках Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова».