Главная Новости ЖКХ У Харкові розширили програму підтримки ОСМД
26.02.2020  16:25   

У Харкові розширили програму підтримки ОСМД

Харківська міська рада 26 лютого на сесії внесла зміни у Програму підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.


://city.kharkov.ua

Рішенням міськради передбачається доповнити програму такими напрямками: капітальний ремонт прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ; придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок, сайтів, порталів тощо).

Крім того, на сесії було прийнято рішення додатково виділити 6,6 млн грн на підтримку будинків ЖК, ЖБК та ОСББ. Зокрема, 500 тис. грн буде виділено на придбання і установку абонентських поштових скриньок (шаф); 700 тис. грн - придбання лавок, урн, контейнерів; 1 млн грн - придбання огороджувальних конструкцій; 1,5 млн грн - на дитячі ігрові майданчики і 500 тис. грн - на спортивні.

Також додатково 2,4 млн грн виділено на фінансування проєктів-переможців, які реалізуються в 2020 році в рамках Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова».

Источник:   ХГС
 Тэги:  осбб, хврьуоы, поддержка, кооператив
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
20.09 ЖКХ ОСББ и кооперативы Шевченковского района запланировали мероприятия по техногенно-экологической безопасности согласно новым требованиям ГСЧС (ФОТО) 19.09 ЖКХ Харьковские ОСББ ожидает новая пошаговая карта на миллионы евро донорской помощи
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 