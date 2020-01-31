31.01.2020 12:50

Сергій Андрєєв: Проблем з газом у Харкова не буде

Харків отримає у лютому всі необхідні обсяги газу для опалення.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 31 січня, повідомив генеральний директор КП «Харківські теплові мережі» Сергій Андрєєв, коментуючи заяву НАК «Нафтогаз України» про те, що з 1 лютого може припинитися постачання природного газу 18 підприємствам теплокомуненерго в 16 населених пунктах, в тому числі у Харкові, через їхню заборгованість за газ.



«Щоб отримати обсяги газу, нам необхідно платити 4 млн грн на місяць. Якщо ця сума проходить, то наступного місяця «Нафтогаз» зобов'язаний надати нам цей газ. Станом на вчорашній день, ми заплатили 3 млн грн, тобто не вистачало 1 млн. А «Нафтогаз» нагадав публічно всім підприємствам, у яких є борги, що їх необхідно погасити. Сьогодні ми заплатимо мільйон, який залишився, і з 1 лютого повинні отримати необхідні обсяги газу. Харків'янам не варто переживати, просто «Нафтогаз» хоче отримати гроші якнайшвидше. Але закон говорить, що оплату можна провести до кінця місяця, і це буде зроблено», - зазначив Сергій Андрєєв.