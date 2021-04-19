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19.04.2021  16:46   

Офис реформ подписал меморандум о сотрудничестве с Харьковским политехом

КУ «Офис реформ Харькова» подписало Меморандум о сотрудничестве с ректором Национального технического университета «ХПИ» Евгением Соколом.

Цель подписания документа - реализация в будущем совместных проектов для развития социальной активности и ответственности студентов, стимулирование их к упорной учебе, а также создание взаимовыгодных условий для представителей бизнес-сферы и студентов.
 
Как отметили в ходе подписания, команда Офиса реформ Харькова - это молодые харьковчане, в том числе и студенты ХПИ, которые имеют потенциал и желание внедрять в городе перспективные и успешные проекты для разрушения барьеров, существующих между студенчеством и бизнесом.
 
Напомним, Офис реформ Харькова – это команда молодых людей, которые стремятся сделать Харьков самым комфортным городом для жизни с помощью внедрения эффективных технологий во все сферы жизнедеятельности. Организация сотрудничает с местными партнерами и громадами, а также с международными специалистами. Команда Офиса реформ поддерживает и координирует реформы; формирует стратегии изменений и их внедрение; осуществляет экспертную поддержку идей, используя практический опыт, и т.д.
 
 
 
Тэги:  офис реформ, политех, харьков
 
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