19.04.2021 15:31

Электронные дневники и журналы: теперь - в профтехучилищах и колледжах

В 2021 году будет проведена адаптация портала к экранам мобильных телефонов.



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Государственной научной организацией «Институт образовательной аналитики» Министерства образования и науки Украины прорабатываются обращения от учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального передвысшего и высшего образования, которые намерены использовать функционал государственных электронных дневников и журналов. Ряд из них уже подключены и начали работу в системе E-journal.

«Запуск электронных журналов и дневников - это важный шаг на пути становления мощной системы национальных электронных сервисов. Система е-журналов также призвана минимизировать коррупционные риски при выставлении оценок. В системе уже регистрируются не только учреждения общего среднего образования, но и учреждения профессионального, специального передвысшего и высшего образования. В 2021 году планируем дальнейшее развитие и расширение функциональных возможностей электронных журналов и дневников, в частности, говорится об адаптации портала к экранам мобильных телефонов и учет посещений занятий учениками», - рассказал Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Сейчас к системе E-journal присоединились почти 300 учебных заведений, в частности, 270 учреждений общего среднего образования. Кроме того, сегодня служба поддержки обработала 1112 писем, запросов и обращений о предоставлении доступа к электронному функционалу.

Программный модуль бесплатных государственных электронных журналов и дневников функционирует в составе программно-аппаратного комплекса «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента» (АИКОМ).

Алгоритм подключения заведений общего среднего образования к E-Journal проходит в четыре шага.

Шаг 1. Учреждение образования направляет на электронный адрес ГНУ «Институт образовательной аналитики» ( [email protected] ) запрос о подключении с обязательным указанием следующей информации:

- регион (область);

- город/ТГ;

- название учебного заведения с указанием его ID в системе ГИСО;

- ЕГРПОУ учебного заведения;

- ФИО ответственного лица (администратора);

- электронный адрес ответственного лица (администратора);

- телефон ответственного лица (администратора).

Шаг 2. ГНУ «Институт образовательной аналитики» рассматривает запрос, создает в E-Journal администратора для этого УОСО с соответствующими правами доступа.

Шаг 3. Система E-Journal автоматически генерирует права доступа и направляет приглашение на указанный электронный адрес администратора учебного заведения.

Шаг 4. Ответственное лицо, получив права доступа, авторизуется в системе и начинает работу.