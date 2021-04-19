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19.04.2021  15:31   

Электронные дневники и журналы: теперь - в профтехучилищах и колледжах

В 2021 году будет проведена адаптация портала к экранам мобильных телефонов.


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Государственной научной организацией «Институт образовательной аналитики» Министерства образования и науки Украины прорабатываются обращения от учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального передвысшего и высшего образования, которые намерены использовать функционал государственных электронных дневников и журналов. Ряд из них уже подключены и начали работу в системе E-journal.
 
«Запуск электронных журналов и дневников - это важный шаг на пути становления мощной системы национальных электронных сервисов. Система е-журналов также призвана минимизировать коррупционные риски при выставлении оценок. В системе уже регистрируются не только учреждения общего среднего образования, но и учреждения профессионального, специального передвысшего и высшего образования. В 2021 году планируем дальнейшее развитие и расширение функциональных возможностей электронных журналов и дневников, в частности, говорится об адаптации портала к экранам мобильных телефонов и учет посещений занятий учениками», - рассказал Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
 
Сейчас к системе E-journal присоединились почти 300 учебных заведений, в частности, 270 учреждений общего среднего образования. Кроме того, сегодня служба поддержки обработала 1112 писем, запросов и обращений о предоставлении доступа к электронному функционалу.
 
Программный модуль бесплатных государственных электронных журналов и дневников функционирует в составе программно-аппаратного комплекса «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента» (АИКОМ).
 
Алгоритм подключения заведений общего среднего образования к E-Journal проходит в четыре шага.
 
Шаг 1. Учреждение образования направляет на электронный адрес ГНУ «Институт образовательной аналитики» ([email protected]) запрос о подключении с обязательным указанием следующей информации:
 
- регион (область);
 
- город/ТГ;
 
- название учебного заведения с указанием его ID в системе ГИСО;
 
- ЕГРПОУ учебного заведения;
 
- ФИО ответственного лица (администратора);
 
- электронный адрес ответственного лица (администратора);
 
- телефон ответственного лица (администратора).
 
Шаг 2. ГНУ «Институт образовательной аналитики» рассматривает запрос, создает в E-Journal администратора для этого УОСО с соответствующими правами доступа.
 
Шаг 3. Система E-Journal автоматически генерирует права доступа и направляет приглашение на указанный электронный адрес администратора учебного заведения.
 
Шаг 4. Ответственное лицо, получив права доступа, авторизуется в системе и начинает работу.
Тэги:  электронные дневники, е-журналы, харьков, украина
 
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