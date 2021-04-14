14.04.2021 18:23

В Украине будут популяризировать естественные науки и математику

Соответствующий план мероприятий до 2025 года утвердил Кабинет министров.

«Принятое решение будет способствовать развитию естественно-математического образования как фундаментальной основы для становления государства, привлечению молодых людей в профессию и преподаванию естественных и математических дисциплин на должном уровне», - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В частности, документом предусмотрены следующие мероприятия:

- повышение качества естественного и математического образования в Украине;

- увеличение привлекательности естественно-математических специальностей для лучше подготовленных поступающих в учреждения профессионального передвысшего и высшего образования;

- вывод материально-технического и методического обеспечения преподавания естественных дисциплин на должный уровень;

- привлечение в профессию преподавателя (учителя) естественных и математических дисциплин активных молодых людей;

- обеспечение освоения современных образовательных технологий учителями и преподавателями естественных и математических дисциплин.

Согласно документу министерствам, центральным органам исполнительной власти, областным и Киевской городской государственным администрациям следует обеспечить выполнение плана мероприятий в пределах расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год, а также других источников, не запрещенных законодательством.