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14.04.2021  18:23   

В Украине будут популяризировать естественные науки и математику

Соответствующий план мероприятий до 2025 года утвердил Кабинет министров.

«Принятое решение будет способствовать развитию естественно-математического образования как фундаментальной основы для становления государства, привлечению молодых людей в профессию и преподаванию естественных и математических дисциплин на должном уровне», - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
 
В частности, документом предусмотрены следующие мероприятия:
 
- повышение качества естественного и математического образования в Украине;
 
- увеличение привлекательности естественно-математических специальностей для лучше подготовленных поступающих в учреждения профессионального передвысшего и высшего образования;
 
- вывод материально-технического и методического обеспечения преподавания естественных дисциплин на должный уровень;
 
- привлечение в профессию преподавателя (учителя) естественных и математических дисциплин активных молодых людей;
 
- обеспечение освоения современных образовательных технологий учителями и преподавателями естественных и математических дисциплин.
 
Согласно документу министерствам, центральным органам исполнительной власти, областным и Киевской городской государственным администрациям следует обеспечить выполнение плана мероприятий в пределах расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год, а также других источников, не запрещенных законодательством.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  естественные науки, популяризация, харьков, украина
 
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