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08.04.2021  13:55   

Игорь Терехов проинспектировал работу столовой школы № 17

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 8 апреля, посетил обновленную столовую Харьковской специализированной школы №17.


city.kharkov.ua

Напомним, ранее в школе обновили помещения пищеблока и полностью заменили оборудование для приготовления пищи. Были установлены новые электроплиты, духовые шкафы, посудомоечные машины, электросковородки. Кроме того, в столовой большое внимание уделяется созданию сезонного меню для школьников, в которое обязательно включают мясо, рыбу, сыры, много овощей и фруктов.
 
Во время посещения столовой Игорь Терехов осмотрел зал, где питаются дети, ознакомился с меню, побывал в пищеблоке, где оценил работу поваров.
 
«Прекрасная столовая, отличные условия и отличный коллектив здесь трудится. Нашим детям здесь всегда будет комфортно принимать пищу», – отметил, общаясь с работниками пищеблока, Игорь Терехов.
 
Также jy пообщался с учителями, ответил на все злободневные вопросы. За добросовестный труд лучшим педагогам школы Игорь Терехов вручил Благодарности городского головы. 
 
Как сообщила директор школы Ирины Касеко, в школьной столовой бесплатное питание получают ученики младших классов, а бесплатные обеды - дети льготных категорий. Старшеклассники могут сами выбирать, чем питаться в столовой.
 
В учреждении соблюдаются все противоэпидемические меры: на входе в школу проводится температурный скрининг, а в обеденном зале можно не только вымыть руки, но и продезинфицировать их антисептиком.

Тэги:  терехов, столовая
 
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