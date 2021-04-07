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07.04.2021  10:51   

Харьковские школьники победили на всеукраинском марафоне по физике

Учащиеся харьковских школ завоевали призовые места в Открытом всеукраинском физическом марафоне, который проводился в марте для учеников 8-11 классов.

Открытые соревнования по физике проходили в три этапа. В финале за победу боролись 80 школьников из разных регионов Украины. По результатам марафона победителями стали 11 харьковчан.

Так, диплом I степени получил ученик учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Алексей Гамов, диплом II степени - учащиеся Харьковского физико-математического лицея №27 Эдуард Палант, Святослав Денисков, Владимир Ломакин и Артем Сараев, диплом ІІІ степени - ученики физико-математического лицея №27 Мария Коваленко, Владимир Сигалов, Дмитрий Захаров, Владислав Стороженко, Михаил Мотылец и ученик учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Егор Жарихин.
 
Отметим, что открытые соревнования по физике по программе для учащихся 8-11 классов являются аналогом всеукраинских ученических олимпиад, проведение которых в этом учебном году было отменено из-за обострения в стране эпидемиологической ситуации.
Источник:   ХГС
 Тэги:  школьник, марафон, физика
 
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