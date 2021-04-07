Харьковские школьники победили на всеукраинском марафоне по физике

Учащиеся харьковских школ завоевали призовые места в Открытом всеукраинском физическом марафоне, который проводился в марте для учеников 8-11 классов.
Открытые соревнования по физике проходили в три этапа. В финале за победу боролись 80 школьников из разных регионов Украины. По результатам марафона победителями стали 11 харьковчан.
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