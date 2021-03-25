25.03.2021 17:49

Игорь Терехов встретился с сотрудниками Национального фармуниверситета

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 25 марта 2021 года, встретился с сотрудниками Национального фармацевтического университета.



//city.kharkov.ua

Обсудить наболевшие проблемы пришли более 50 человек. На встрече также присутствовали руководители и специалисты профильных департаментов горсовета, предприятий и коммунальных служб города, главы районных администраций города, представители общественности.

Большинство вопросов, с которыми харьковчане обратились за помощью, носили жилищно-бытовой характер (ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций, восстановление наружного освещения, благоустройство придомовых территорий и многое другое). Также просьбы харьковчан касались оказания материальной помощи на лечение и проведение дорогостоящих операций.

Старший лаборант кафедры технологий фармацевтических препаратов Алена Бондаренко обратилась с просьбой обустроить тротуар вдоль дороги от дома №70-б по ул. Гвардейцев-Широнинцев до моста в направлении перекрестка с ул. Бучмы и установить на выезде с ЖК «Меридиан» светофор. В беседе с заявительницей Игорь Терехов пообещал, что на этих выходных лично поедет на место, оценит ситуацию и вместе со специалистами Департамента инфраструктуры выберут оптимальный вариант и наметят сроки проведения необходимых работ.

Преподаватель Профессионального колледжа НфаУ Лариса Дерегуз обратилась с просьбой отремонтировать внутриквартальную дорогу вдоль жилого дома по ул. Танкопия, 37. Как сообщила глава Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, дом включен в план на 2021 год. Уже проведено обследование, учтены технические нюансы, и до конца текущего года внутриквартальная дорога будет отремонтирована.

Также в план работ по ремонту кровель, подъездов, внутриквартальных дорог на 2021-2022 годы будут внесены жилые дома по ул.Шевченко, 337, пр. Юбилейному, 67, ул. Академика Павлова, 311-а, ул. Академика Павлова, 132, ул. Михайлика, 5-а, ул. Бучмы, 46-а, ул. Героев Труда, 48, пер. Искринскому, 19-б и ряд других адресов.

С просьбой установить знак «ограничение скорости» и «лежачего полицейского» на внутриквартальной дороге вблизи дома №97 по пр. Московскому со стороны двора перед въездом в арку, а также установить на пешеходном переходе на пр. Московском светофор и сделать освещение обратилась заведующая кафедрой ботаники, профессор Татьяна Гонтовая. Она пояснила, что на этом участке очень активное движение: нельзя ни перейти дорогу, ни выехать со двора.

«Все ваши пожелания обязательно будут учтены. Первоочередные задачи постараемся решить в ближайшее время. Что касается благоустройства придомовой территории - процесс этот трудоемкий и требует времени. Зато через год у вас появится современный зеленый скверик с новыми скамейками, освещением и фонтаном», - отметил Игорь Терехов.