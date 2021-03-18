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18.03.2021  14:34   

Харьковский родительский совет инициирует создание всеукраинского родительского комитета (ВИДЕО)

Азбука для родителей о родителях, советы по улучшению условий в харьковских школах и детсадах и выход на всеукраинский уровень. Родительский комитет совместно с муниципалитетом планирует воплотить в жизнь ряд важных проектов и инициатив.

5 лет совместной работы. Десятки встреч, переговоров, совещаний и тысячи острых и актуальных вопросов. Так выглядит партнерство муниципалитета с родителями воспитанников школ и детских садов, которые объединены в единую команду, которая вместе с городом стремится создать надлежащие условия для своих детей.

"Список поставленных задач в 2020 году насчитывает проведение 587 необходимых ремонтных работ в 328 учреждениях. Я хочу отметить, что 80% заявленных задач были поставлены именно родителями. Это говорит о том, что стабильный и конструктивный диалог родителей города с городской властью налажен", - рассказала председатель Харьковского городского родительского совета Лариса Манерко

И такая работа будет продолжена, заявили в муниципалитете. Среди приоритетных направлений, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов предложил родителям сосредоточить свои усилия, чтобы забрать детей с улиц, чтобы максимально уберечь детей от наркозависимости. Город же со своей стороны продолжит кампанию по созданию надлежащих условий для обучения воспитанников в харьковских учебных заведениях.



"Я очень рад, что у нас сложились такие добрые и доверительные отношения с родительского комитетами. И если говорить о том, в тех вопросах, которые вы ставили на районных таких встречах, то многие их них решены, многие требуют решения. Но, на самом деле, они дали же импульс понимания тех проблем, которые существуют и которые нам нужно решать. Понятно, что все решить невозможно, потому что нас есть финансовый ресурс, но желание решить, это наверное самое главное. И если мы хотим что-то сделать, если не сегодня, то завтра это получится. ННо хотелось бы всех наших успешных харьковчан призвать к тому, чтобы каждый учился в школе, каждый имеет класс в котором он учился, - любимый класс в котором он учился. Пусть возьмет сделает, за свои финансы, за свои денежки хороший класс для наших детей  Я думаю, что я буду первым. И призываю всех, кто им такую возможность, тоже участвовать в своих школах. Я заканчивал 36-ю школу, поэтому пойду туда и посмотрю. Я уже понимаю, какой класс мне больше всего нравился, вот его и сделаю", - отметил и.о. мэра Игорь Терехов

Кроме инициатив по запуску проекта, предусматривающего обновление материально-технической базы школ за меценатские средства, для родителей город планирует организовать встречу с ведущими педиатрами. Более того, харьковская команда родительского совета планирует выходить уже за пределы Харькова, создав всеукраинский родительский комитет.

"На уровне нашего города мы создали полное прямое общение - конструктивный диалог с городской властью. Мы добились успеха в этом. Нас слышат, нам помогают и мы много работаем на взаимоотношениях и партнерских отношениях. Мы бы хотели выйти на уровень вторых родительских комитетов. Они, несомненно, существуют везде, но не в таком масштабе, как в нашем городе. Для того чтоб делиться опытом, для того, чтоб помогать друг другу, для того, чтоб создавать проекты на Всеукраинском масштабе и выходить уже на уровень международный", - добавила Лариса Манерко

Тэги:  родительский совет, харьков, терехов
 
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