18.03.2021 13:48

В понедельник школьники уйдут на каникулы

Каникулы в харьковских школах начнутся с понедельника, 22 марта.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 18 марта, после визита в Городскую клиническую больницу №13 сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, в четверг и пятницу дети будут учиться в стандартном режиме.

«Нельзя провести вечером комиссию, а утром сказать, что дети не идут в школу. Что делать родителям в таком случае? Как детям переходить на дистанционное обучение? Должно пройти время. Считаю правильным доучиться два дня и пойти на каникулы», - сказал Игорь Терехов.

Он отметил, что длительность каникул будет зависеть от эпидемиологической ситуации.