В понедельник школьники уйдут на каникулы

Каникулы в харьковских школах начнутся с понедельника, 22 марта.
Об этом сегодня, 18 марта, после визита в Городскую клиническую больницу №13 сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
По его словам, в четверг и пятницу дети будут учиться в стандартном режиме.
«Нельзя провести вечером комиссию, а утром сказать, что дети не идут в школу. Что делать родителям в таком случае? Как детям переходить на дистанционное обучение? Должно пройти время. Считаю правильным доучиться два дня и пойти на каникулы», - сказал Игорь Терехов.
Он отметил, что длительность каникул будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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