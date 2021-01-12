12.01.2021 17:11
Сертификация учителей: в понедельник - старт регистрации
Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины.
Регистрация продлится до 31 января, но может быть прекращена досрочно, если бланки регистрационных карточек-заявлений сформируют 2000 человек.
От Харьковской области участие в добровольной сертификации могут принять 107 работников. Для каждой области рассчитано предельное количество педагогов, которые могут зарегистрироваться на сертификацию - 2021. Она зависит от общего количества начальных классов в каждом регионе.
Регистрацию проводит Украинский центр оценивания качества образования.
Справка. Сертификация - это внешнее оценивание профессиональных компетенций учителей. Цель сертификации - выявить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями и способствуют их распространению.
Сертификация предусматривает три этапа:
- оценка профессиональных знаний и умений участников сертификации путем их независимого тестирования;
- самооценка участником сертификации собственного педагогического мастерства;
- экспертная оценка профессиональных компетенций участников сертификации путем изучения практического опыта их работы.
В каждый следующий этап попадают участники сертификации, которые успешно проходят предыдущий.
Успешное прохождение сертификации позволяет получать надбавку в 20% к зарплате и может засчитываться как прохождение очередной (внеочередной) аттестации. Сертификат действителен три года.
Предполагается, что в будущем с развитием реформы "Новая украинская школа" сертификация заменит аттестацию педагогов.