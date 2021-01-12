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12.01.2021  17:11   

Сертификация учителей: в понедельник - старт регистрации

Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

Регистрация продлится до 31 января, но может быть прекращена досрочно, если бланки регистрационных карточек-заявлений сформируют 2000 человек.
 
От Харьковской области участие в добровольной сертификации могут принять 107 работников. Для каждой области рассчитано предельное количество педагогов, которые могут зарегистрироваться на сертификацию - 2021. Она зависит от общего количества начальных классов в каждом регионе.
 
Регистрацию проводит Украинский центр оценивания качества образования.
 
Справка. Сертификация - это внешнее оценивание профессиональных компетенций учителей. Цель сертификации - выявить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями и способствуют их распространению.
 
Сертификация предусматривает три этапа:
- оценка профессиональных знаний и умений участников сертификации путем их независимого тестирования;
- самооценка участником сертификации собственного педагогического мастерства;
- экспертная оценка профессиональных компетенций участников сертификации путем изучения практического опыта их работы.
 
В каждый следующий этап попадают участники сертификации, которые успешно проходят предыдущий.
 
Успешное прохождение сертификации позволяет получать надбавку в 20% к зарплате и может засчитываться как прохождение очередной (внеочередной) аттестации. Сертификат действителен три года.
 
Предполагается, что в будущем с развитием реформы "Новая украинская школа" сертификация заменит аттестацию педагогов.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  сертификация учителей, начальная школа, харьков, украина
 
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