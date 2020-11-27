27.11.2020 09:57

В юридическом университете – новый ректор (ХНЮУ им. Я. Мудрого)

26 ноября в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого прошли выборов ректора.



//nlu.edu.ua

Выборы проходили на трех участках — в Харькове, Киеве и Полтаве. Всего в голосовании приняли участие 774 из 832 избирателей. Один бюллетень признан недействительным.

Об этом сообщается в итоговом протоколе о результатах голосования, опубликованном на сайте Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



686 участников выборов поддержали кандидатуру Анатолия Гетьмана – 82,45%.



Владимир Богуцкий набрал 23 голоса (2,76%), Евгений Попович — 22 (2,64%), Валерий Величко — 21 (2,52%), Василий Россихин — 10 ( 1,2%). Еще 11 избирателей не поддержали ни одного кандидата (1,32%).



Анатолий Павлович Гетьман (род. 1958, пгт Зидьки, Змиевской район, Харьковская область) – доктор юридических наук (1995), профессор (1997), ректор (с 2020) и проректор по учебной (2001 — 2007) и научной (2007 — 2020) работе Национального юридического университета имени Ярослава Мурого. Академик Национальной академии правовых наук Украины (2004). Заслуженный деятель науки и техники Украины (2003) и лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2012).