Особенности поступления на медспециальности в 2021 году (osvita.ua)

МОН определены минимальные значения баллов ЗНО при поступлении на некоторые медицинские специальности.
В 2021 году для поступления на специальности отрасли знаний «Здравоохранение» абитуриентам необходимо предоставить приемным комиссиям результаты ЗНО по трем учебным предметам:
К отрасли знаний «Здравоохранение» относятся следующие специальности:
Минимальные значения количества баллов по вступительным экзаменам для поступления на основе полного общего среднего образования для специальностей «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия» не могут быть менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам, кроме случаев когда общий конкурсный бал абитуриента составляет больше 175 баллов.
Конкурсный балл для поступления на основе полного общего среднего образования для получения степени магистра по специальности «Фармация, промышленная фармация» не может быть меньше 130 баллов.
В 2021 году принимаются сертификаты внешнего независимого оценивания 2018, 2019, 2020 и 2021 годов.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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