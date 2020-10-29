29.10.2020 15:42
В Харькове подвели итоги регионального конкурса молодых ораторов (Департамент образованя ХОГА)
В фестивале приняли участие 49 учащихся 10 - 11 классов учреждений общего среднего образования районов, городов, ОТГ области и 8 учеников учебных заведений интернатного типа.
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Участники фестиваля разместили свои выступления с вышеуказанной темы на сервисе YouTube .
Оргкомитетом Фестиваля визначено14 победителей и 10 лауреатов.
Победителями стали:
I место:
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Дмитренко Валерия, ученица 11 класса Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 Балаклейского районного совета Харьковской области;
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Капон Богдан, ученик 11 класса Харьковского лицея № 107 Харьковского городского совета Харьковской области;
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Плачинта Ольга, ученица 11 класса Двуречанского лицея Двуречанского районного совета Харьковской области;
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Филатова Алиса, ученица 11 класса Харьковской гимназии № 152 Харьковского городского совета Харьковской области.
II место:
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Белик Елизавета, ученица 11 класса коммунального учреждения «Харьковский научный лицей-интернат" Одаренность "» Харьковского областного совета;
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Волков Артем, ученик 11 класса Константиновского лицея Краснокутского районного совета Харкивськоиобласти;
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Романика Ульяна, ученица 11 класса Изюмской общеобразовательной школы I-III ступеней № 4 Изюмского городского совета Харьковской области.
III место:
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Антонова Ева, ученица 11 класса Старосалтовского лицея Старосалтовского поселкового совета Волчанского района Харьковской области;
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Деревяга Кристина, ученица 11 класса коммунального учреждения «Писочинский лицей Песочинского поселкового совета» Харьковской области;
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Костов Анна, ученица 11 класса Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 31 Харьковского городского совета Харьковской области;
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Рузанова Дарья, ученица 10 класса Харьковской общеобразовательной школы I - III ступеней № 146 Харьковского городского совета Харьковской области;
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Семейкина Екатерина, ученица 11 класуХаркивського технического лицея №173 Харьковского городского совета Харьковской области;
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Цапенко Анастасия, ученица 10 класса Лозовской общеобразовательной школы I-III ступеней № 7Лозивськои городского совета Харьковской области;
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Щербакова София, ученица 11 класса Харьковской специальной школы №8 Харьковского областного совета.
Звание лауреатов завоевали:
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Лисняк Алина, ученица 10 класса Чугуевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 7 Чугуевского городского совета Харьковской области;
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Макаренко Екатерина, ученица 10 класса КУ «Малиновский лицей №1» Малиновского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области;
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Мопанько Кира, ученица 10 класса Зарожненського учебно-воспитательного комплекса Чугуевского районного совета Харкивськоиобласти;
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Онацкая Анна, ученица 10 класса коммунального учреждения «Должанский лицей» Золочевского поселкового совета Харьковской области;
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Парасюк Дмитрий, ученик 11 класса Покотиловского общеобразовательной школы I-III ступеней № 2 Харьковского районного совета Харьковской области;
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Рафальский Сергей, ученик 10 класуКомунального учреждения «Первомайский лицей № 2 Первомайского городского совета Харьковской области»;
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Терлецкая Елизавета, ученица 10 класса коммунального учреждения «Харьковская специальная школа имени В.Г. Короленко »Харьковского областного совета;
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Шаповалов Тимофей, ученик 11 класса коммунального учреждения «Харьковская общеобразовательная школа І-III ступеней № 61 Харьковского городского совета Харьковской области имени Героя Советского Союза И.А. Танкопия »Харьковского городского совета Харьковской области;
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Фесенко Мария, ученица 11 класса коммунального учреждения «Харьковская санаторная школа №1» Харьковского областного совета;
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Шпорт Ирина, ученица 10 класса Шевченковского лицея Шевченковского районного совета Харьковской области.
Общий протокол оценки участников Областного фестиваля ораторского искусства размещено на сайте КВУЗ «Харьковская академия непрерывного образования».