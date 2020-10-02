02.10.2020 08:44

ФОТО: Игорь Терехов поздравил учителей Индустриального района с профессиональным праздником (Горсовет)

Праздник для педагогов Индустриального района накануне Дня работников образования состоялся 1 октября в Харьковском академическом русском драматическом театре им. А.С. Пушкина.



// city.kharkov.ua

В мероприятии, которое ежегодно проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, приняли участие первый заместитель городского головы Игорь Терехов, руководство районной администрации, депутаты и учителя района.

«Ваш труд невероятно сложно оценить. Далеко не каждый человек способен стать учителем. Каждый из нас, взрослых, всегда помнит своего первого учителя. Мы доверяем вам самое дорогое, что у нас есть, - наших детей. Вы не просто учите их предметам, вы учите их жить. От себя лично и от имени городского головы Геннадия Кернеса желаю вам творческих сил для реализации всех планов в вашей важной и нелегкой профессии, любви, счастья и благополучия. Желаю, чтобы мы с вами жили в успешном Харькове. Низкий вам поклон!» - обратился к педагогам первый вице-мэр.





По случаю профессионального праздника лучшим педагогам района вручили Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета, Благодарности городского головы и председателя Администрации Индустриального района.

Как отметила после церемонии награждения музыкальный работник детского сада №427 Наталья Сердюченко, современный учитель - это человек, который не только обучает детей, но и сам постоянно изучает что-то новое, работает творчески. «Современный педагог должен развить у детей желание стремиться узнавать. Мой стаж на сегодня - 39 лет, но я постоянно совершенствуюсь, а семинары и вебинары - неотъемлемая часть моей жизни. Чего и другим желаю», - подчеркнула педагог.





По традиции подарком к празднику стал спектакль театра - комедия в двух действиях «Любовь и тело в чемодане».