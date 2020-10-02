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02.10.2020  08:44   

ФОТО: Игорь Терехов поздравил учителей Индустриального района с профессиональным праздником (Горсовет)

Праздник для педагогов Индустриального района накануне Дня работников образования состоялся 1 октября в Харьковском академическом русском драматическом театре им. А.С. Пушкина.


// city.kharkov.ua

В мероприятии, которое ежегодно проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, приняли участие  первый заместитель городского головы Игорь Терехов, руководство районной администрации, депутаты и учителя района.

«Ваш труд невероятно сложно оценить.  Далеко не каждый человек способен стать учителем. Каждый из нас, взрослых, всегда помнит своего первого учителя. Мы доверяем вам самое дорогое, что у нас есть, - наших детей. Вы не просто учите их предметам, вы учите их жить. От себя лично и от имени городского головы Геннадия Кернеса желаю вам творческих сил для реализации всех планов в вашей важной и нелегкой профессии, любви, счастья и благополучия. Желаю, чтобы мы с вами жили в успешном Харькове. Низкий вам поклон!» - обратился к педагогам первый вице-мэр. 



По случаю профессионального праздника лучшим педагогам района вручили Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета, Благодарности городского головы и председателя Администрации Индустриального района.

Как отметила после церемонии награждения музыкальный работник детского сада №427 Наталья Сердюченко, современный учитель - это человек, который не только обучает детей, но и сам постоянно изучает что-то новое, работает творчески. «Современный педагог должен развить у детей желание стремиться узнавать. Мой стаж на сегодня - 39 лет, но я постоянно совершенствуюсь, а семинары и вебинары - неотъемлемая часть  моей жизни. Чего и другим желаю», - подчеркнула педагог.



По традиции подарком к празднику стал спектакль театра  - комедия в двух действиях «Любовь и тело в чемодане».

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день учителя
 
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