28.09.2020 15:25

Салтовских библиотекарей научили лепить свистульки - национальное наследие Украины (ДО московского района)

Мастер-класс «Слобожанская керамика» был проведен под девизом «Школьная библиотека и экологическое просвещение учащихся»



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Одним из важных направлений работы школьных библиотек является краеведческая работа.

Поэтому на начало Всеукраинского месячника школьных библиотек, который в 2020 году проходит под лозунгом «Школьная библиотека и экологическое просвещение учащихся», районное методическое объединение школьных библиотекарей Московского района при содействии профсоюзной организации Московского района организовало интересную и полезную экскурсию в Усадьбы Мастеров (г. Валки).

В рамках экскурсии был проведен традиционный мастер-класс изготовления слободской глиняной игрушки - свистульки, включенной в перечень национального культурного наследия Украины.