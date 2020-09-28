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28.09.2020  15:25   

Салтовских библиотекарей научили лепить свистульки - национальное наследие Украины (ДО московского района)

Мастер-класс «Слобожанская керамика» был проведен под девизом «Школьная библиотека и экологическое просвещение учащихся»


://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua/

Одним из важных направлений работы школьных библиотек является краеведческая работа. 

Поэтому на начало Всеукраинского месячника школьных библиотек, который в 2020 году проходит под лозунгом «Школьная библиотека и экологическое просвещение учащихся», районное методическое объединение школьных библиотекарей Московского района при содействии профсоюзной организации Московского района организовало интересную и полезную экскурсию в Усадьбы Мастеров (г. Валки).

В рамках экскурсии был проведен традиционный мастер-класс изготовления слободской глиняной игрушки - свистульки, включенной в перечень национального культурного наследия Украины.

Источник:   Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
 Тэги:  салтовка. харьков, школа, библиотека
 
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