Салтовских библиотекарей научили лепить свистульки - национальное наследие Украины (ДО московского района)

Мастер-класс «Слобожанская керамика» был проведен под девизом «Школьная библиотека и экологическое просвещение учащихся»
Одним из важных направлений работы школьных библиотек является краеведческая работа.
Поэтому на начало Всеукраинского месячника школьных библиотек, который в 2020 году проходит под лозунгом «Школьная библиотека и экологическое просвещение учащихся», районное методическое объединение школьных библиотекарей Московского района при содействии профсоюзной организации Московского района организовало интересную и полезную экскурсию в Усадьбы Мастеров (г. Валки).
В рамках экскурсии был проведен традиционный мастер-класс изготовления слободской глиняной игрушки - свистульки, включенной в перечень национального культурного наследия Украины.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
влажность:
давление:
ветер: