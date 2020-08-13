На Салтовке определились в лучшими учениками прошлого учебного года (ВИДЕО)

Лидеры ученического самоуправления УОСО Московского района приняли активное участие в конкурсе «Ученик года 2020»
Конкурс проходил в 3 этапа.
Во время первого - жюри провело экспертизу представленных материалов, подтверждающих достижения конкурсантов.
Во втором - старшеклассники прошли тестирование, обнаружив эрудицию, логическое, интеллектуальное и творческое мышление при выполнении задач, связанных со знаниями истории родного города, учебных предметов и областей науки, политики, культуры, спорта.
На третьем этапе - участники представили свои достижения и участвовали в интеллектуальных конкурсах «Личность» и «Тема».
Среди конкурсантов городского этапа конкурса от Московского района были представлены работы:
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажность:
давление:
ветер: