Главная Новости Образование На Салтовке определились в лучшими учениками прошлого учебного года (ВИДЕО)
13.08.2020  17:57   

На Салтовке определились в лучшими учениками прошлого учебного года (ВИДЕО)

Лидеры ученического самоуправления УОСО Московского района приняли активное участие в конкурсе «Ученик года 2020»


://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua

Конкурс проходил в 3 этапа. 

Во время первого - жюри провело экспертизу представленных материалов, подтверждающих достижения конкурсантов. 

Во втором - старшеклассники прошли тестирование, обнаружив эрудицию, логическое, интеллектуальное и творческое мышление при выполнении задач, связанных со знаниями истории родного города, учебных предметов и областей науки, политики, культуры, спорта. 

На третьем этапе - участники представили свои достижения и участвовали в интеллектуальных конкурсах «Личность» и «Тема».

Среди конкурсантов городского этапа конкурса от Московского района были представлены работы:

  • Коваленко Александра, ученика Харьковской специализированной школы II-III ступеней № 3 Харьковского городского совета Харьковской области ( «Интеллектуал года»); 
  • Костов Анны, ученицы Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 31 Харьковского городского совета Харьковской области ( «Лидер года»); 
  • Компаниец Рины, ученицы Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 138 Харьковского городского совета Харьковской области ( «Творческая личность года»); 
  • Шамрай Александры, ученицы Харьковской гимназии № 43 Харьковского городского совета Харьковской области ( «Спортсмен года»)..

 

 

 

Источник:   Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
 Тэги:  школа свлтовка, харьков, лучший ученик
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 