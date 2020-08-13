13.08.2020 16:26

Новинка учебного года: в Министерстве образования отмечают, и семестровая и годовая оценки ученика могут подлежать итоговой корректировке

Министерство образования и науки, учитывая многочисленные обращения граждан, обратило внимание на вопросы итогового тематического, семестрового и годового оценивания учеников в 2020/21 учебном году



://facebook.com

Соответствующие разъяснения предоставлены в методических рекомендациях Министерства образования и науки по преподаванию учебных предметов в школах в 2020/21 учебном году.

В частности, в Министерстве образования отмечают, что при выставлении тематической оценки ученикам должны учитываться все виды учебной деятельности, подлежащие оцениванию в течение изучения темы. При этом проведение отдельной тематической аттестации при осуществлении соответствующего оценивания не предвидится.

Семестровое оценивание производится на основании тематических оценок. При этом должны учитываться динамика личных учебных достижений ученика по предмету в течение семестра, важность темы, продолжительность ее изучения, сложность содержания и т. п.

Годовое оценивание осуществляется на основании семестровых или скорректированных семестровых оценок. Годовая оценка не обязательно является средним арифметическим от оценок за I и II семестры.

«При выставлении годовой оценки должны учитываться: динамика личных учебных достижений ученика (ученицы) по предмету в течение года; важность тем, которые изучались в I и II семестрах, продолжительность их изучения и сложность содержания; уровень обобщения и умение применять полученные в течение учебного года знания и т. д.», - говорится в рекомендациях МОН.

Кроме того, в Минобразования отметили, что в соответствии с действующими нормативны