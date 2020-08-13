13.08.2020 15:15

В техникумы Харькова «на бюджет» поступило более трех тысяч девятиклассников

С целью оказания консультативной помощи абитуриентам по вопросам вступительной кампании - 2020 при Департаменте науки и образования облгосадминистрации работает телефон горячей линии.



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По оперативной информации в 40 заведений профессионального пред высшего образования Харьковской области (колледжи, техникумы и училища приравненные к ним) на базе 9 классов зачислены - 3999 человек, в т.ч. на бюджетный / региональный заказ - 3192 подростка , за счет физических и юридических лиц - 807 учеников.

Из общего количества зачисленных закончили 9 классов в 2020 году - 3743 человека (93,6%).

К указанной категории заведений зачислены 213 человек, которые имели специальные условия для зачисления на места государственного или регионального заказа (квоты, собеседования, перевод на вакантные бюджетные места).

Зачислены жителей Харьковской области - 3809 человек (95,2%), в т.ч. из г.. Харькова - 2254 ученика, сельских районов Харьковской области - 1 144 подростка, городов областного значения (Изюм, Лозовая, Купянск, Первомайск, Чугуев, Люботин) - 411 молодых людей.

Согласно письму Министерства образования и науки Украины от 28.07.2020 года № 1 / 9-403 «О проведении вступительной кампании 2020 года» дополнительный прием заявлений и документов поступающих на базе 9 классов за средства физических и юридических лиц осуществляется с 1 августа 2020 до 18:00 22 августа 2020.

Вступительные экзамены, творческие конкурсы для этой категории поступающих проводятся с 23 до 29 августа 2020 включительно.

Рейтинговый список поступающих публикуется не позднее 12:00 31 августа 2020.

Поступающие, которые получили рекомендации для обучения за средства физических или юридических лиц, должны выполнить требования к зачислению не позднее 12:00 3 сентября 2020.

Зачисление поступающих за средства физических или юридических лиц происходит не позднее 12:00 0 5 сентября 2020.

С целью оказания консультативной помощи абитуриентам по вопросам вступительной кампании - 2020 при Департаменте науки и образования облгосадминистрации работает телефон горячей линии по телефону: 057 705 03 04.