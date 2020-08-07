07.08.2020 13:23

Феномен 200 баллов по двум ВНО: харьковская отличница открыла секрет своего успеха

Харьковщина второй год подряд занимает третье место в Украине по количеству максимальных оценок по ВНО: один из отличников - выпускник школы из района Харьковской области, остальные - харьковчане.



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Харьковщина заняла третье место в Украине по количеству максимальных оценок по ВНО-2020 среди выпускников этого года: 27 результатов в 200 баллов. Больше набрали во Львовской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Александр Сидоренко.

«По Харьковской области в этом году 31 результат в 200 баллов, из которых 27 получили выпускники школ Харькова (26) и Изюма (1). Это третье место. Впереди - Львовская и Днепропетровская области: 60 и 30 самых высоких оценок на тестах среди вчерашних школьников», - проинформировал Сидоренко.

По его словам, в прошлом году Харьковщина тоже была на третьем месте среди регионов Украины по количеству максимальных оценок. «Из 25 самых высоких оценок, которые получили участники ВНО, 21 – на счету выпускников 2019 года», - отметил директор Центра.

По мнению Сидоренко, 200 баллов на ВНО – это, несомненно, показатель уровня школы, но больше он свидетельствует об уникальности самих детей, их упорстве и желании достичь поставленной цели.

«Чтобы получить такой высокий балл, надо приложить усилия с двух сторон - школы и семьи, идти навстречу друг другу. Причем очень упорно. Но со стороны ребенка и семьи усилий должно прилагаться даже больше, чем со стороны школы", - считает Сидоренко и приводит пример 200-бального феномена в Изюмской школе №1, выпускница которой получила 200 баллов по химии.

«Ну откуда в Изюме родился Менделеев, который знает химию на 200 баллов. Да уперся ребенок рогом вместе с родителями. Работали и получили 200 баллов», - уверен директор Центра.

К таким одаренным и трудолюбивым детям относится и воспитанница Харьковского физико-математического лицея №27 Виталина Алипова. Она дважды отличница этого года: получила максимальные результаты по математике и физике. Кстати, до 200 баллов по украинскому языку Виталине не хватило лишь 2 балла.

В интервью «Суспильному» мама девочки отметила, что способности к математике у дочки были с детства - в три года она уже умела считать, умела читать.

«Когда она пошла в первый класс, уже решала примеры с двузначными числами. Учителя говорили, что нам нужно ее развивать. Математика, физика - что у нее получается. И желательно, чтобы мы перевели ее в физико-математический лицей», - рассказала мама Ирина.

Сама же девочка свято верит, что написать тесты на отлично ей помог ее кот-талисман.

"Я считаю, что мне помог талисманчик. Он у меня на каждом ВНО лежал в рюкзаке, на стол не позволяли ставить. Мне подарила его мама", - рассказала Виталина.

Теперь вместе со своим котом она мечтает стать студенткой Харьковского национального университета имени Каразина и работать в IT-сфере, создать свой стартап.

В 2020 году 25 выпускников школ Харьковской области сдали экзамены на максимальные 200 баллов, причем воспитаница харьковского физико-математического лицея №27 получила две наивысшие оценки.