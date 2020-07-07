Стипендию Кабинета Министров Украины назначено школьнице из Чугуева

Назначена стипендия Кабинета Министров Украины за высокий результат на III этапе Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе в 2019/2020 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 25.06.2020 № 878 «О назначении стипендий Кабинета Министров Украины» Семеновой Владиславе, ученице Чугуевского общеобразовательной школы
I-III ступеней № 4 Чугуевского городского совета Харьковской области, назначена стипендия Кабинета Министров Украины.
В общем стипендии присуждены 25 школьникам из разных регионов Украины, которые в течение 2020/2021 учебного года ежемесячно будут получать денежное вознаграждение за лучший результат среди победителей III (областного) этапа Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе 2019/2020 учебного года.
Поздравляем Семенову Владиславу и ее наставницу Нестеренко Ольгу Викторовну - учительницу Чугуевского общеобразовательной школы I-III ступеней № 4 Чугуевского городского совета Харьковской области!
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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