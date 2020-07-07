07.07.2020 15:06

Стипендию Кабинета Министров Украины назначено школьнице из Чугуева

Назначена стипендия Кабинета Министров Украины за высокий результат на III этапе Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе в 2019/2020 учебном году



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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 25.06.2020 № 878 «О назначении стипендий Кабинета Министров Украины» Семеновой Владиславе, ученице Чугуевского общеобразовательной школы

I-III ступеней № 4 Чугуевского городского совета Харьковской области, назначена стипендия Кабинета Министров Украины.

В общем стипендии присуждены 25 школьникам из разных регионов Украины, которые в течение 2020/2021 учебного года ежемесячно будут получать денежное вознаграждение за лучший результат среди победителей III (областного) этапа Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе 2019/2020 учебного года.

Поздравляем Семенову Владиславу и ее наставницу Нестеренко Ольгу Викторовну - учительницу Чугуевского общеобразовательной школы I-III ступеней № 4 Чугуевского городского совета Харьковской области!