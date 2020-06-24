24.06.2020 11:44

У Харкові директорів шкіл затверджуватиме єдина міська комісія

Єдина комісія, яка буде на постійній основі проводити конкурси на вакантні посади директорів закладів освіти, буде створена в Харкові.



://city.kharkov.ua/

Відповідне рішення, яким вносяться зміни в Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, прийнято сьогодні, 24 червня, на сесії Харківської міської ради.



Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, таке рішення обумовлене прийняттям у березні поточного року нового Закону України «Про повну загальну середню освіту».



За її словами, раніше комісія створювалася окремо по кожному навчальному закладу, де проводився конкурс на заміщення вакантної посади керівника установи освіти. Тепер в місті буде створена єдина комісія, яка затверджуватиме директорів шкіл. До її складу увійдуть представники профспілкових організацій та депутати міської ради. Комісія працюватиме на постійній основі і проводитиме конкурси на всі вакантні посади директорів шкіл.



«Це нова редакція Положення, яка повністю відповідає Закону «Про повну загальну середню освіту» та типовому положенню про конкурсний відбір, яке надійшло в департамент від Міністерства освіти та науки України», - зазначила Ольга Деменко.



За її словами, після прийняття рішення на сесії депутатським фракціям буде запропоновано визначитися з кандидатурами для участі в комісії. При цьому, згідно з положенням, передбачено всього по одному кандидату від кожної політичної фракції. Склад комісії буде затверджено відразу після визначення кандидатур.



«Це питання дуже термінове, оскільки нам необхідно до початку нового навчального року призначити понад 30 нових керівників міських шкіл», - підкреслила директор департаменту.