У місті прийняли концепцію щодо підвищення рівня цифрової грамотності

Концепція розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова була прийнята 24 червня на сесії Харківської міської ради.
Така ініціатива обумовлена планами уряду перевести до 2024 року в режим онлайн 90% адміністративних і соціальних послуг. При цьому соціологічні дослідження показали, що 53% населення країни не володіє навіть базовими цифровими навичками.
Концепція передбачає підвищення цифрової грамотності харків'ян. Серед очікуваних результатів розвитку цифрової грамотності:
- функціонування центрів доступу до цифрової освіти;
- ефективний безкоштовний курс з цифрової грамотності базового рівня;
- функціонування програми «Цифрові лабораторії» у закладах середньої освіти;
- взаємодія з усіма великими та середніми підприємствами міста з питань підвищення рівня цифрової грамотності працівників та громадськості;
- створення середовища, що унеможливлює корупцію як явище;
- втілення принципу «освіта протягом життя»;
- розвинене вміння застосовувати цифрові технології для власних потреб;
- зменшення рівня кібератак та діджитал-шахрайств шляхом формування культури особистої безпеки у мережі та використанні цифрових технологій;
- єдина уніфікована електронна інструкція з використання міських сервісів;
- розвинута мережа смарт-бібліотек;
- відкрита «гаряча лінія» для запитань щодо наявності та використання можливостей з підвищення рівня цифрової грамотності в рамках міської концепції;
- функціонування діджитал-клубу харків’ян;
- зручна та розвинена цифрова інфраструктура;
- збільшення цифрового споживання;
- наявність навичок у мешканців міста, які б допомагали модернізувати, оптимізувати та розвивати власний бізнес і процеси життєдіяльності міста;
- підвищення конкурентоспроможності городян завдяки їхньому вмінню працювати з даними, аналізувати їх та ін.
Як повідомила раніше директор Департаменту цифрової трансформації Галина Литвинець, на базі 47 міських бібліотек створені оффлайн-хаби, де можна буде подивитися семінари, освітні серіали, вивчити інструкцію, як користуватися електронними сервісами тощо. Також пілотний проєкт з цифрової грамотності населення реалізується у Центрі надання адміністративних послуг на Гімназійній набережній, а пізніше подібні хаби планується відкрити і в інших ЦНАП.
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