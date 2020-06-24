24.06.2020 11:30

У місті прийняли концепцію щодо підвищення рівня цифрової грамотності

Концепція розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова була прийнята 24 червня на сесії Харківської міської ради.



://city.kharkov.ua/

Така ініціатива обумовлена ​​планами уряду перевести до 2024 року в режим онлайн 90% адміністративних і соціальних послуг. При цьому соціологічні дослідження показали, що 53% населення країни не володіє навіть базовими цифровими навичками.



Концепція передбачає підвищення цифрової грамотності харків'ян. Серед очікуваних результатів розвитку цифрової грамотності:



- функціонування центрів доступу до цифрової освіти;

- ефективний безкоштовний курс з цифрової грамотності базового рівня;

- функціонування програми «Цифрові лабораторії» у закладах середньої освіти;

- взаємодія з усіма великими та середніми підприємствами міста з питань підвищення рівня цифрової грамотності працівників та громадськості;

- створення середовища, що унеможливлює корупцію як явище;

- втілення принципу «освіта протягом життя»;

- розвинене вміння застосовувати цифрові технології для власних потреб;

- зменшення рівня кібератак та діджитал-шахрайств шляхом формування культури особистої безпеки у мережі та використанні цифрових технологій;

- єдина уніфікована електронна інструкція з використання міських сервісів;

- розвинута мережа смарт-бібліотек;

- відкрита «гаряча лінія» для запитань щодо наявності та використання можливостей з підвищення рівня цифрової грамотності в рамках міської концепції;

- функціонування діджитал-клубу харків’ян;

- зручна та розвинена цифрова інфраструктура;

- збільшення цифрового споживання;

- наявність навичок у мешканців міста, які б допомагали модернізувати, оптимізувати та розвивати власний бізнес і процеси життєдіяльності міста;

- підвищення конкурентоспроможності городян завдяки їхньому вмінню працювати з даними, аналізувати їх та ін.

Як повідомила раніше директор Департаменту цифрової трансформації Галина Литвинець, на базі 47 міських бібліотек створені оффлайн-хаби, де можна буде подивитися семінари, освітні серіали, вивчити інструкцію, як користуватися електронними сервісами тощо. Також пілотний проєкт з цифрової грамотності населення реалізується у Центрі надання адміністративних послуг на Гімназійній набережній, а пізніше подібні хаби планується відкрити і в інших ЦНАП.