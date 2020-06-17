17.06.2020 16:25

Правительство приняло постановление о возвращении средств участникам пробного ВНО

Кабинет Министров Украины на заседании 17 июня, принял Постановление о возврате средств, уплаченных за предоставление услуги по проведению пробного ВНО в 2020 году.



://kmu.gov.ua

Открывая заседание Правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что нужно «расставить точки над« и »в вопросе ЕГЭ, чтобы избежать политических передергиваний и слухов, которые сейчас активно распространяются».

«Во-первых, мы сегодня принимаем постановление, которым возвращаем средства за пробное ВНО, а во-вторых, пока нет никаких оснований, чтобы ВНО не проводить, оно состоится по определенному плану. Никакого возврата коррупции в вузе путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию и они его получат », - заверил премьер.

«Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы вступительная кампания была комфортной и безопасной для абитуриентов. Сейчас мы усиленно готовим места для безопасного проведения тестирований. Нам в этом помогают «Нафтогаз», ЮНИСЕФ, наши европейские и международные партнеры, которые уже отгрузили средства индивидуальной защиты под эти цели практически в каждую область и в каждый пункт проведения ВНО », - добавил Денис Шмыгаль.

Представляя проект соответствующего постановления и.о. Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий пояснила, что выплата средств участникам пробного ВНО состоится в ближайшее время и будет осуществляться через отделения «Приватбанка».

«Участники пробного ВНО получат сообщение от банка информации о зачислении средств на карту. Тем, у кого нет карты, сообщение будет о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении «Приватбанка», - пояснила Любомира Мандзий.

Кроме того, она опровергла информацию СМИ о намерениях власти отменить Внешнее независимое оценивание в этом году. «Медиа распространяют ложную информацию о том, что в Верховную Раду внесен законопроект об отмене ВНО. Хочу уточнить, что законопроект не отменяет ВНО, как пишут СМИ, он делает добровольной сдаче государственной итоговой аттестации в форме ВНО », - заявила Любомира Мандзий.