21.02.2020 12:06

У харківській Школі для батьків обговорили сучасну математичну освіту (ФОТО)

Заняття в Школі для батьків Харкова «Планета «7-Я» на тему «Математика протягом життя» відбулося 20 лютого у Харківському фізико-математичному ліцеї №27.



// city.kharkov.ua

У занятті взяли участь 200 батьків. На зустрічі обговорили важливість математичної освіти, оскільки 2020/2021 навчальний рік Указом Президента України оголошено Роком математики в Україні. Також в 2021 році вводиться обов'язкова державна підсумкова атестація учнів 11-х класів з математики у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання.

Мета проведення заняття - привернути увагу батьків до якісної математичної освіти і підвищити мотивацію дітей для успішного вивчення предмета, щоб вони могли застосовувати отримані знання в соціальній, економічній, технологічній, науковій та інших сферах життя.



Про те, яку роль відіграє математика в житті людини, розповів випускник ліцею №27, заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот. Він також повідомив, що міська влада підготувала масштабну програму цифрової грамотності. Це онлайн-платформа, на якій є курс і для батьків, де розповідається, як спілкуватися з дитиною. Такий курс впроваджується в усіх школах.



«Математика мене сформувала, вона допомагає мені щодня вирішувати завдання, які перед нами ставлять жителі міста. Ви хвилюєтеся, що ваші діти зіткнуться з труднощами при складанні іспитів, ЗНО з математики? Я хочу розділити з вами ці очікування, але налаштувати тільки на позитивний результат. Наші діти повинні ще більш посилено вчити математику. Ми готуємо глобальну оцифровку всіх сфер життя міста. У найближчому майбутньому зможемо використовувати свій смартфон, щоб, наприклад, знати, де знаходиться ваша дитина», - повідомив Олег Дробот.





Також на занятті виступили вчителі фізико-математичного ліцею №27, учні, випускники навчального закладу та їхні батьки. Виступи були на такі теми: «Гімн математики у виконанні фізика», «Як заробити мільйон», «ЗНО-2021 очима десятикласника», «Емоційний аспект підготовки до ЗНО: поради батькам» та ін.



Як зазначила модератор заняття, директор фізико-математичного ліцею №27 Юлія Єременко, в Харкові математичні дисципліни вивчають на високому рівні. Ліцей тісно співпрацює з вищими навчальними закладами, на його базі працюють гуртки і факультативи. «Усе спрямовано на підвищення мотивації до вивчення математичних дисциплін. Залучаємо учнів до різних інтелектуальних змагань. Наші діти - стипендіати Харківського міського голови «Обдарованість», - повідомила Юлія Єременко.





На завершення зустрічі мама десятикласника, психолог Анна Коренькова дала рекомендації батькам щодо того, як підтримати дітей під час підготовки та складання іспитів.



Як повідомила голова Харківської міської батьківської ради Лариса Манерко, за два роки роботи школи «Планета« 7-Я» з батьками обговорили багато важливих тем. «Порушували питання здоров'я наших дітей, підготовки малюків до школи, кіберзалежність, булінг в підлітковому віці, профілактику наркоманії та ін. Слухачами школи були батьки дошкільнят, школярів різного віку. На цьому заході ми зібрали батьків учнів 10-х класів, які мають готуватися до ЗНО з математики», - повідомила Лариса Манерко.



Зазначимо, що Харківська міська батьківська рада працює з 2015 року при Департаменті освіти міської ради з ініціативи Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Першу в Україні Школу для батьків «Планета «7-Я» відкрили в 2017 році.