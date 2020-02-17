17.02.2020 13:23

У школах Харкова проходить Естафета пам'яті (ФОТО)

Церемонії передачі символів Другої світової війни в рамках Естафети пам'яті відбулися в установах освіти Харкова.



://city.kharkov.ua/

Так, Естафета пам'яті пройшла в навчальних закладах Шевченківського району. 13 лютого на базі гімназії №116 пройшла зустріч учнів гімназії з представниками ветеранської організації Шевченківського району. В рамках естафети пам'яті лідер учнівського самоврядування гімназії №116 прийняв символи естафети - Кубок і Реєстр 183-ї стрілецької дивізії - від вихованців дитячо-юнацької організації гімназії №169.



У зустрічі також взяли участь «діти війни», які поділилися зі школярами спогадами про своє важке дитинство, закликали не забувати уроки історії, берегти мир і любити свою Батьківщину. На завершення заходу присутні зробили віртуальну екскурсію в шкільний музей «Наша пам'ять».



Також зустріч молодого покоління з ветеранами війни пройшла в школі №157 Індустріального району. Вихованці навчального закладу отримали символи естафети від учнів школи №168.



Для почесних гостей школярі, а також колектив сучасного танцю «Перлина» підготували творчі номери. Учні вручили ветеранам листівки, які виготовили самі. Присутні вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.