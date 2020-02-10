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10.02.2020  09:22   

Харьков продолжает обеспечивать школьников бесплатным питанием

Город продолжает предоставлять льготы на питание школьников.


// izvestia.kharkov.ua

Десять лет подряд горсовет выделяет средства на обеспечение молоком в индивидуальных пакетах для более 13 тысяч первоклассников Харькова. И год назад горсовет принял решение предоставлять бесплатное питание детям участникам АТО.
 
«Кроме этого, мы даем бесплатные завтраки всем учащимся 1-4-х классов, а это 52 тысячи детей. И в соответствии с действующим законодательством мы предоставляем бесплатные обеды детям льготных категорий. То есть сироты, дети под опекой, инвалиды, дети из многодетных семей» – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко.
 
Социальные службы города внимательно следят, чтобы все кто нуждается в помощи - имели ее. Все предусмотренные законодательством Украины льготы, отмечает директор Департамента харьков "травы получают в полном объеме.
 
«У нас есть служба по делам детей, соответствующие службы есть в каждом районе, у них на учете дети, которые есть дети сироты, есть дети под опекой. Мы запрашиваем у них информацию. А что же касается малообеспеченных семей - это они приносят. В соцзащите они получают  справку, если семья малообеспеченная, то есть если доход ниже установленного, то в соответствии со справкой с этой мы предоставляем ребенку бесплатное питание», – объяснила Ольга Деменко.

Тэги:  школа, питание, харьков, льготы, бесплатное
 
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