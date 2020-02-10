10.02.2020 09:22

Харьков продолжает обеспечивать школьников бесплатным питанием

Город продолжает предоставлять льготы на питание школьников.



// izvestia.kharkov.ua

Десять лет подряд горсовет выделяет средства на обеспечение молоком в индивидуальных пакетах для более 13 тысяч первоклассников Харькова. И год назад горсовет принял решение предоставлять бесплатное питание детям участникам АТО.



«Кроме этого, мы даем бесплатные завтраки всем учащимся 1-4-х классов, а это 52 тысячи детей. И в соответствии с действующим законодательством мы предоставляем бесплатные обеды детям льготных категорий. То есть сироты, дети под опекой, инвалиды, дети из многодетных семей» – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко.



Социальные службы города внимательно следят, чтобы все кто нуждается в помощи - имели ее. Все предусмотренные законодательством Украины льготы, отмечает директор Департамента харьков "травы получают в полном объеме.



«У нас есть служба по делам детей, соответствующие службы есть в каждом районе, у них на учете дети, которые есть дети сироты, есть дети под опекой. Мы запрашиваем у них информацию. А что же касается малообеспеченных семей - это они приносят. В соцзащите они получают справку, если семья малообеспеченная, то есть если доход ниже установленного, то в соответствии со справкой с этой мы предоставляем ребенку бесплатное питание», – объяснила Ольга Деменко.