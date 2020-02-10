10.02.2020 16:41

Харьковские медики успешно реанимировали больного

На прошлой неделе бригадами коммунального учреждения здравоохранения «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 11 722 (на прошлой неделе - 11 930), амбулаторных обращений - 6 (на прошлой неделе - 9).



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Харьковскими медиками было обслужено 11327 пациентов, госпитализированы (всего) - 3553 пациентов - это 31,4% (31,3% - на предыдущей неделе).

Количество лиц, которым оказана медицинская помощь

врачебными бригадами (в т.ч. БИТ и реанимационные) - 3246

специализированными бригадами - 256,

фельдшерскими - 7825.

Снято ЭКГ - 2265, из них передано в консультативного телеметрического центра по «Viber» - 1490, передано ДЭКГ - 445, использовано небулайзертерапию - 252.

Констатировано нестабильных стенокардий - 162, острых инфарктов миокарда - 57, из них в 6:00 с элевацией S-T -28 и от 6:00 до 24 часов с элевацией S-T - 4.

Проведение тромболитическая терапия 1 (отделение Красноградское). Транспортировано на стентирование из дома - 29 (на прошлой неделе - 17). Транспортировка на стентирование с учреждения здравоохранения - 1 (на прошлой неделе - 2).

Всего констатировано острых нарушений мозгового кровообращения до 3-х часов - 34. Смертельных случаев - 156, из них до прибытия бригады Е (Ш) МД - 141, присутствия бригады - 15.

Успешные реанимации - 1 (отделение №9).

Информационно - аналитический отдел медицинской статистики КУЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»