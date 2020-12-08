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08.12.2020  15:19   

Иностранцы смогут стать плательщиками единого налога без вида на жительство - BRDO

"Любой иностранный гражданин, который зарегистрирован как физическое лицо - предприниматель, может быть плательщиком единого налога", - сообщается в Государственной налоговой службе


brdo.com.ua

Уже сейчас иностранные IT - специалисты, которые решат эмигрировать в Украину по квотам, могут без риска работать как ФЛП на едином налоге третьей группы. И все это возможно еще на этапе ожидания разрешения на эмиграцию и оформления удостоверения на временное проживание.

Упрощение будет касаться всех граждан Беларуси, Азербайджана, Армении, Молдовы и Узбекистана, кто получает вид на жительство в Украине.

До 2020 году фактически единственной возможностью иностранцев работать в IT в Украине было официальное трудоустройство сотрудника в штат. Для этого работодатель должен был получить разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, а иностранец - вид на жительство. И только после этого специалист мог открывать ФЛП на упрощенной системе налогообложения, в то время как продолжал быть наемным работником.
 
С 2020 года стал доступным механизм эмиграции, который дает возможность IT-специалистам работать в качестве ФЛП без дополнительных ограничений. Согласно письму-разъяснению ГНС, ограничения, относительно упрощенной системы налогообложения тоже отсутствуют.

Кроме того, с октября 2020 иностранцам не нужно делать "лишний выезд" из Украины для того, чтобы оформить вид на жительство в Украине.

 

Источник:   Офіс ефективного регулювання
 Тэги:  налоги, флп
 
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