Иностранцы смогут стать плательщиками единого налога без вида на жительство - BRDO

"Любой иностранный гражданин, который зарегистрирован как физическое лицо - предприниматель, может быть плательщиком единого налога", - сообщается в Государственной налоговой службе
Уже сейчас иностранные IT - специалисты, которые решат эмигрировать в Украину по квотам, могут без риска работать как ФЛП на едином налоге третьей группы. И все это возможно еще на этапе ожидания разрешения на эмиграцию и оформления удостоверения на временное проживание.
Упрощение будет касаться всех граждан Беларуси, Азербайджана, Армении, Молдовы и Узбекистана, кто получает вид на жительство в Украине.
Кроме того, с октября 2020 иностранцам не нужно делать "лишний выезд" из Украины для того, чтобы оформить вид на жительство в Украине.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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