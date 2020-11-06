06.11.2020 12:34

В водохранилище под Лозовой заливают «донорскую» воду из Днепра, которая потом поступит в краны харьковчан (Правительственный портал)

В Краснопавлоское водохранилище планируют "долить" 60 миллионов кубических метров днепровской воды до 4 декабря.



://2day.kh.ua

Краснопавловское водохранилище является одним из основных источников питьевого водоснабжения г.. Харькова и единственным для г. Лозовая.

5 ноября началось экологическое оздоровление Краснопавловского водохранилища из Каменского водохранилища (Днепр). Об этом сообщили на правительственном портале.

"За счет государственного бюджета планируется подать в Краснопавлоское водохранилище 60 миллионов кубометров днепровской воды. Это даст возможность улучшить качество воды в водохранилище до 8,3 мг-экв/куб. дм (прим. - показатель жесткости воды), сейчас 9,4 мг-экв/куб. дм, и в целом улучшить экологическую ситуацию", - сказано в сообщении.

Отметим, Краснопавловское водохранилище обеспечивает питьевой водой Харьков и Лозовую (для Лозовой это - единственный источник).

После экологического оздоровления жители Харькова и нескольких населенных пунктов Харьковской области получат питьевую воду, которая соответствует санитарных нормам, отмечают в Кабмине.

Последний раз экологическое оздоровление Краснопавловского водохранилища проводили в 2018 году. За 44 дня в него закачали более ста миллионов кубометров днепровской воды.

Наполняют Краснопавловское водохранилище через канал Днепр-Донбасс с помощью 12 насосных станций. Объем Краснопавловского водохранилища составляет 420 миллионов кубометров.

Как сообщили в ТРК "Лозовая", наполнять Краснопавловское водохранилище будут до 4 декабря. В это время рыбаков просят быть аккуратными, чтобы избежать несчастных случаев.

Напомним, 1 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выделении денег на Краснопавлоское водохранилище в Харьковской области. На его наполнение направили 99 миллионов гривен.