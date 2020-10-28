Соцстрах обнародовал новые, увеличенные на 18,6%, размеры больничных (Соцстрах)

В долларовом выражении выплаты остались практически на прежнем уровне - в пределах $10 за сутки болезни.
Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, предоставляется Фондом социального страхования Украины в случае болезни, травмы или ухода за больным членом семьи, по итогам трех кварталов составил почти 326 гривен против 274,75 грн за тот же период прошлого года. Рост среднедневной суммы помощи составило 18,6%.
Увеличение размера компенсации утраченного заработка за время пребывания на больничном связано с ростом средней заработной платы в Украине.
Общие расходы Фонда на выплату пособий по временной нетрудоспособности в течение первых 9 месяцев текущего года составили 7,5 миллиарда гривен, финансирования больничных осуществляется ФССУ в оперативном режиме в течение одного рабочего дня.
Напомним, основанием для начисления Фондом материального обеспечения является подано работодателем заявление-расчет. Страхователям предоставлена возможность отправлять заявления-расчеты в электронном виде с применением электронной цифровой подписи с целью оптимизации и ускорения финансирования, а также противодействия распространению COVID -19 в Украине.
Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
влажность:
давление:
ветер: