Для предпринимателей Харьковщины стартует конкурс на получение беспроцентного микрокредита (ХОГА)

26.10.2020 13:32

Конкурс проводят Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства и Департамент экономики и международных отношений ХОГА.

C 9 ноября по 11 декабря в рамках Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Харьковской области на 2016-2020 годы пройдет конкурс, победители которого смогут получить беспроцентный микрокредит за счет средств областного бюджета в размере:

- от 50 до 75 тыс. грн - сроком до 1 года;

- от 75 до 200 тыс. грн – сроком до 2 лет.

Микрокредиты предоставляются для производства, переработки и сбыта произведенной продукции, приобретения техники, оборудования, инновационных и энергосберегающих технологий, строительства и реконструкции производственных помещений, оказания услуг, в том числе в сфере зеленого туризма.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на странице Харьковского регионального фонда поддержки предпринимательства в Facebook или по телефонам 757-42-32, 757-42-20.

Дедлайн для подачи заявок - 11 декабря 2020 года (до 16:45).

Адреса подачи заявок: Госпром, 1 подъезд, 5 этаж, к. 19-21, Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 прием заявлений для участия в конкурсе проводится исключительно по предварительной записи», - предупреждают организаторы.

Запись на прием можно осуществить:

- по телефонам (057) 757-42-20, 757-42-32;

- на электронный адрес: [email protected];

- с помощью Fb Messenger обратиться к Kseniya Sokolova Spiridonova.

Заявка на участие в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства на получение микрокредитования для реализации бизнес-планов

Порядок использования средств областного бюджета, выделяемых для микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на возвратной основе под бизнес-планы проектов на 2016 – 2020 годы

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