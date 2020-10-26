Для предпринимателей Харьковщины стартует конкурс на получение беспроцентного микрокредита (ХОГА)

Конкурс проводят Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства и Департамент экономики и международных отношений ХОГА.
- от 50 до 75 тыс. грн - сроком до 1 года;
- от 75 до 200 тыс. грн – сроком до 2 лет.
Микрокредиты предоставляются для производства, переработки и сбыта произведенной продукции, приобретения техники, оборудования, инновационных и энергосберегающих технологий, строительства и реконструкции производственных помещений, оказания услуг, в том числе в сфере зеленого туризма.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на странице Харьковского регионального фонда поддержки предпринимательства в Facebook или по телефонам 757-42-32, 757-42-20.
Дедлайн для подачи заявок - 11 декабря 2020 года (до 16:45).
Адреса подачи заявок: Госпром, 1 подъезд, 5 этаж, к. 19-21, Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства.
«В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 прием заявлений для участия в конкурсе проводится исключительно по предварительной записи», - предупреждают организаторы.
Запись на прием можно осуществить:
- по телефонам (057) 757-42-20, 757-42-32;
- на электронный адрес: [email protected];
- с помощью Fb Messenger обратиться к Kseniya Sokolova Spiridonova.
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