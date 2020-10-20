В Харьковской области вопреки пандемии COVID растет сбор налогов (objectiv)

В этом году поступления налога на прибыль составили более 2 млрд грн.
Как сообщили в налоговой службе области, по итогам трех кварталов года задание по сбору налога выполнен на 109% (+ 161,0 млн грн).
В государственный бюджет реион направил 1 млрд 797 млн грн, в местные - 216 млн грн.
В Пресс-служба налоговой отметили, что вопреки неблагоприятной экономической ситуации из-за пандемии COVID-19 в регионе сохраняется хорошая динамика поступлений налога на прибыль.
В ведомстве благодарят добросовестным представителям бизнеса, которые официально декларируют реальный финансовый результат собственной хозяйственной деятельности.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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