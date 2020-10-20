20.10.2020 12:21

В Харьковской области вопреки пандемии COVID растет сбор налогов (objectiv)

В этом году поступления налога на прибыль составили более 2 млрд грн.



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Как сообщили в налоговой службе области, по итогам трех кварталов года задание по сбору налога выполнен на 109% (+ 161,0 млн грн).

В государственный бюджет реион направил 1 млрд 797 млн ​​грн, в местные - 216 млн грн.

В Пресс-служба налоговой отметили, что вопреки неблагоприятной экономической ситуации из-за пандемии COVID-19 в регионе сохраняется хорошая динамика поступлений налога на прибыль.

В ведомстве благодарят добросовестным представителям бизнеса, которые официально декларируют реальный финансовый результат собственной хозяйственной деятельности.