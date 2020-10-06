06.10.2020 14:41

Коммунальщики Харькова протестируют ФЭД-овский беспилотник, который будет выявлять аварии на коммуникациях и заторы на дорогах (Урядовый курьер)

В Харькове проводится комплекс мероприятий, чтобы уже в ближайшем будущем стать первым в мире городом, в котором введут полностью автоматическую систему дистанционного мониторинга для нужд жилищно-коммунального хозяйства.



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Одним из таких шагов к достижению цели стало и заключение городской властью меморандума о сотрудничестве с харьковским предприятием «ФЭД» по совершенствованию коммунальной инфраструктуры. А уже первым результатом, несомненно, можно назвать создание на предприятии уникального летательного аппарата с богатейшим функционалом, который позволяет выявлять аварийные участки на коммуникациях, пробки на дорогах и тому подобное.

По словам первого заместителя городского головы Игоря Терехова, беспилотник станет неоценимым помощником в совершенствовании работы всех без исключения городских служб. В частности, благодаря воздушному мониторинга специалисты смогут оптимально выстроить логистику движения транспорта, отладить работу светофоров, оперативно выявлять аварийные ситуации на различных коммунальных магистралях и устранять их.

Автор проекту Алексей Попов, который хорошо знаком с отечественными и зарубежными новациями в этой сфере, отметил, что такие системы уже не первый год разрабатываются за рубежом и очень хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в «умных городах». В Харькове же, как уверяют федивци, созданный летательный аппарат будет вскоре передана для тестирования коммунальным предприятиям города.