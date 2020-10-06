Главная Новости Экономика и промышленность Коммунальщики Харькова протестируют ФЭД-овский беспилотник, который будет выявлять аварии на коммуникациях и заторы на дорогах (Урядовый курьер)
06.10.2020  14:41   

Коммунальщики Харькова протестируют ФЭД-овский беспилотник, который будет выявлять аварии на коммуникациях и заторы на дорогах (Урядовый курьер)

В Харькове проводится комплекс мероприятий, чтобы уже в ближайшем будущем стать первым в мире городом, в котором введут полностью автоматическую систему дистанционного мониторинга для нужд жилищно-коммунального хозяйства.


://facebook.com

Одним из таких шагов к достижению цели стало и заключение городской властью меморандума о сотрудничестве с харьковским предприятием «ФЭД» по совершенствованию коммунальной инфраструктуры. А уже первым результатом, несомненно, можно назвать создание на предприятии уникального летательного аппарата с богатейшим функционалом, который позволяет выявлять аварийные участки на коммуникациях, пробки на дорогах и тому подобное.

По словам первого заместителя городского головы Игоря Терехова, беспилотник станет неоценимым помощником в совершенствовании работы всех без исключения городских служб. В частности, благодаря воздушному мониторинга специалисты смогут оптимально выстроить логистику движения транспорта, отладить работу светофоров, оперативно выявлять аварийные ситуации на различных коммунальных магистралях и устранять их.

Автор проекту Алексей Попов, который хорошо знаком с отечественными и зарубежными новациями в этой сфере, отметил, что такие системы уже не первый год разрабатываются за рубежом и очень хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в «умных городах». В Харькове же, как уверяют федивци, созданный летательный аппарат будет вскоре передана для тестирования коммунальным предприятиям города.

Источник:   Урядовый курьер
 Тэги:  беспилотник, харьков, контроль, фэд, авария, затор, дороги, терехов
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.10 ЖКХ Игорь Терехов подписал с заводом ФЭД меморандум о сотрудничестве (Горсовет) 09.10 Армия Харьковский курсант стал самым рейтинговым оператором ударных беспилотников в Турции (ФОТО) 10.05 Общество Граждан призывают не запускать беспилотники вблизи воинских частей
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 