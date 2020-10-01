С 1 октября монеты в 25 копеек и старые банкноты не действительны (НБУ)

С 1 октября Национальный банк изымает из обращения монеты 25 копеек и банкноты, образцов до 2003 года.
Теперь украинцы не смогут использовать при расчетах наличными монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года, говорится в сообщении НБУ.
Механизм их обмена следующий.
Все магазины, рестораны, заведения сферы быта не будут принимать их при наличных расчетах за товары и услуги, а остатки таких монет и банкнот должны сдать в кассы банков Украины до 16 октября 2020 года. Сданные суммы будут зачислены на их расчетные счета.
Обычные потребители в течение следующих трех лет смогут без ограничений бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года на платежные оборотные монеты и банкноты всех номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.
«Это можно сделать во всех отделениях украинских банков, до 30 сентября 2021 включительно, и в Национальном банке и уполномоченных банках АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «ПУМБ» — до 30 сентября 2023 года включительно», — сообщили в НБУ.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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