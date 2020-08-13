13.08.2020 13:53

Премьер министр Украины Шмыгаль: харьковский авиазавод должен быть символом возобновления авиапроизводства

«Сказать, что завтра будет выплата зарплат, нельзя»: как собираются спасать авиазавод в Харькове решали топ чиносники из Киева



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В Харьков прилетел с рабочим визитом премьер-министр Денис Шмыгаль. На авиапредприятии, которое было первым пунктом в программе, говорили о том, как собираются возрождать после глубочайшего кризиса Харьковское авиапредприятие.

Денис Шмыгаль прилетел в Харьков рано утром. Он принял участие в закрытом совещании на территории ХГАПП, на котором присутствовали глава ХОГА Алексей Кучер, директор ХГАПП Сергей Задорожный, профильный вице-премьер-министр Олег Уруский, глава Харьковского облсовета Сергей Чернов и народные депутаты. По окончанию заседания спикеры пришли в цех завода пообщаться с журналистами. Как итог пообещали создать рабочую группу. Пока четкого плана, как спасти ХГАПП, нет.

"Коллектив сохранен, хотя ситуация сложная. Мы говорили об этом два часа, проговорили о доходах, чтобы предприятие заработало, выплатило долги по зарплате, чтобы коллектив был уверен в завтрашнем дне. Директор и подрядчики присутствовали на совещании. В первую очередь нужно обеспечение государственного заказа, экспорт. Договорились, что будет создана рабочая группа , которая отработает подходы по утверждению развития этого предприятия", — сказал премьер-министр.

Цель-минимум — сделать так, чтобы завод мог получить деньги, которые потратит на строительство новых самолетов. Кроме того, на закрытом совещании обсудили вопрос содействия экспорту и другие законодательные изменения в сфере авиапрома.



"Авиазавод должен быть символом возобновления авиапроизводства", — сказал Шмыгаль.

По словам вице-премьер-министра Олега Уруского, пока остается вакантной должность профильного министра, а в авиапроме — хаос.

"Мы должны вернутся на путь индустриализации нашей страны. Не только будут реформы, это будет касается и частного сектора. В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законы, которые уже внесены, о корпоратизации предприятий. Мы думаем, что трансформация будет состоять в том, что мы получим две холдинговые компании. Космические агентства тоже будут подлежат реформированию. Это позволит создать механизмы для привлечения инвестиций, чтобы мы могли конкурировать на мировых рынках", — сказал Уруский.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий поообещал поддержку Харьковскому авиапредприятию из государственного бюджета.

"Мы согласовываем бюджетный план. Деньги будут выделяться, будет поддержка государственной авиакомпании. Очень странно, что нет конкретных примеров, когда лучшие самолеты, которые есть, не задействованы. Раньше не обращали внимание на авиастроение в Украине", — сказал Криклий.

Главный вопрос, который беспокоит рабочих, — выплата долгов по зарплатам, так и остался открытым. По словам Шмыгаля, погасить миллионные долги из бюджета нельзя. Рабочие ХГАПП рассказали, что на днях получили деньги за октябрь 2019 года. Рабочие выходят на завод по 2-3 дня в неделю, потому что нет портфеля заказов и, как следствие, денег на погашение задолженности. За многие годы ХГАПП накопил общий долг более 200 миллионов гривен.

"Это самый важный вопрос. Мы обсуждали этот вопрос. Прямое возмещение из госбюджета запрещено по закону. Нужно найти средства через другой механизм. Или изменения к закону, или создание государственной лизинговой компании. Долг около 230 млн грн. Это один из ключевых вопросов. Но сказать, что завтра будет выплата зарплат, нельзя", — сказал Шмыгаль.