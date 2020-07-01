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01.07.2020  16:46   

«Этого проекта не существует»: директор ХАЗа рассказал, к чему привел меморандум с американцами

Проблемы начались после того, как Харьковский авиационный завод не получил никаких средств от американской компании "Oriole Capital Group", с которым «Укроборонпром» заключил договор в 2017 году.


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Договоренность с американской компанией приостановила сотрудничество с канадцами и частично заблокировала работу завода на три года.

Об этом в эфире программы "Тема дня" на Общественном рассказал директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Сергей Задорожный.

"Этого проекта не существует. Были подписаны договора, меморандумы. Уже в мою каденцию продлевали срок действия меморандума. Однако американская сторона не выполнила ни одного из своих обязательств. То есть за все эти годы наше предприятие не получило ни копейки", - заявил Сергей Задорожный .

Президент ассоциации «Укравиапром» Виктор Попов считает, что этот контракт помешал сотрудничеству авиазавода с канадскими партнерами. По его словам, американская компания отстранила канадцев от модернизации АН-74.

«Я считаю, в этом случае «Укроборонпром», которому подчиняется авиазавод, неправильно выбрал стратегического партнера. Канада в первую очередь заинтересована в закупке грузовых самолетов, поскольку сама их не производит. Еще в 2012 году был подписан протокол и дорожная карта совместного производства на мощностях авиазавода и канадской фирмы ANP. на уровне президентов стран была достигнута договоренность. Но потом был подписан кабальный контракт с «Oriole Capital Group», который не позволял одной другой компании или инвестору заходить на ХАЗ три года. Поэтому три года завод находился вообще в вакууме» , - сказал Попов.

Он уверен, что перспективы возобновления сотрудничества с Канадой есть.

«Кстати, об этом шла речь во время визита Зеленского в Канаду год назад. Этот вопрос выносился отдельно», - отметил Попов.

 

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  хаз, завод, харьков, долги, рабочие, зарплата, оборонпром
 
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