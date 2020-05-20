Главная Новости Экономика и промышленность Нацбанк выпустил в оборот серебряную 1000-гривневую купюру
20.05.2020  08:55   

Нацбанк выпустил в оборот серебряную 1000-гривневую купюру

Тираж составил 300 штук. Продавать будут на аукционе, ведь только металл на вес будет стоить около 1840 грн.


://bank.gov.ua/

Сегодня, 20 мая, Нацбанк вводит в оборот новую сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн купюры номиналом 1000 грн образца 2019 года. Изготовлена она из серебра, масса в чистоте – не менее 124,4 г, размеры: 133×66×1,35 мм, тираж – 300 штук. Также на ней помещена голограмма, сообщила пресс-служба НБУ.

На сувенирной банкноте изображены такие элементы:

  • на лицевой стороне – портрет Владимира Вернадского (1863-1945 гг) – всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле – геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук.
  • на обратной стороне – здание Президиума Национальной академии наук Украины.

О стоимости такого сувенира говорить еще рано, поскольку реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" (о проведении аукционов сообщат дополнительно).

НБУ выпустил в оборот сувенирную купюру из серебра - фото 2

Отметим лишь, что согласно официальной стоимости грамма серебра на сайте НБУ, учитывая вес сувенира, только его металл будет стоить около 1840 грн.

"Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины", – говорится в сообщении.

Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу, кредиты, монеты, проценты, защита, потребитель
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.04 Власть Гривневый «червонец» уходит в прошлое 16.04 Власть НБУ опроверг информацию, что с 28 апреля будут остановлены платежные системы и будет только расчет наличными 14.04 Экономика и промышленность НБУ насобирал с граждан мелочи на десяток миллионов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 