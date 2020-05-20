Нацбанк выпустил в оборот серебряную 1000-гривневую купюру

Тираж составил 300 штук. Продавать будут на аукционе, ведь только металл на вес будет стоить около 1840 грн.
Сегодня, 20 мая, Нацбанк вводит в оборот новую сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн купюры номиналом 1000 грн образца 2019 года. Изготовлена она из серебра, масса в чистоте – не менее 124,4 г, размеры: 133×66×1,35 мм, тираж – 300 штук. Также на ней помещена голограмма, сообщила пресс-служба НБУ.
На сувенирной банкноте изображены такие элементы:
О стоимости такого сувенира говорить еще рано, поскольку реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" (о проведении аукционов сообщат дополнительно).
Отметим лишь, что согласно официальной стоимости грамма серебра на сайте НБУ, учитывая вес сувенира, только его металл будет стоить около 1840 грн.
"Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины", – говорится в сообщении.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
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Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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