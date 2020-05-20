Можно ли получить заем в Милоан ночью?

Финансовые проблемы возникают неожиданно, вне зависимости от времени суток и дня недели. Поэтому заемщиков интересует вопрос, удастся ли оформить деньги в долг круглосуточно. Такую возможность предлагает компания Милоан. Давайте узнаем, как это работает.
Особенности круглосуточных займов
Если вы — хорошо зарекомендовавший себя клиент МФО, то без проблем можете отправить заявку на кредит 24/7. Ваш запрос одобрят автоматически: риск отказа минимальный. Заемщикам с плохой кредитной историей, отсутствием прописки, а также задолжавшим Милоан ранее, следует отправлять заявки до 22:00. Так как их ожидает более детальная проверка.
Обратите внимание: время оформления кредита не влияет на процентную ставку, требования к клиентам, условия контракта.
Все об оформлении беспроцентного кредита
Если вы еще никогда не брали кредит у “Милоан”, сегодня мы расскажем, как оформить займ без процентов. Такое предложение доступно для всех клиентов, которые обращаются впервые. Чтобы взять кредит под 0 процентов на карту, выберите сумму и срок на главной странице сайта. Для этого необходимо воспользоваться кредитным калькулятором. А потом — заполнить простую заявку. В анкете указываются паспортные данные, ФИО, место проживания, информация о доходе. Из документов понадобятся паспорт и идентификационный код.
Максимальная сумма, на которую можно взять кредит в первый раз, составляет 12 000 гривен. Максимальный срок — 14 дней. При необходимости, вы можете продлить кредитный период, воспользовавшись пролонгацией.
Как оформить круглосуточный займ:
Круглосуточные займы от Милоан (подробнее по ссылке: https://miloan.ua/ru/s/kredit-online-kruglosutochno) — удобное и быстрое решение финансовых проблем разного уровня. Возможность выбора суммы/срока, низкая процентная ставка, быстрый анализ заявки, моментальное зачисление средств — преимущества, которые ждут надежных клиентов. Желаем удачи!
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
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