20.05.2020 12:44

Можно ли получить заем в Милоан ночью?

Финансовые проблемы возникают неожиданно, вне зависимости от времени суток и дня недели. Поэтому заемщиков интересует вопрос, удастся ли оформить деньги в долг круглосуточно. Такую возможность предлагает компания Милоан. Давайте узнаем, как это работает.



miloan.ua

Особенности круглосуточных займов



Если вы — хорошо зарекомендовавший себя клиент МФО, то без проблем можете отправить заявку на кредит 24/7. Ваш запрос одобрят автоматически: риск отказа минимальный. Заемщикам с плохой кредитной историей, отсутствием прописки, а также задолжавшим Милоан ранее, следует отправлять заявки до 22:00. Так как их ожидает более детальная проверка.



Обратите внимание: время оформления кредита не влияет на процентную ставку, требования к клиентам, условия контракта.



Все об оформлении беспроцентного кредита



Если вы еще никогда не брали кредит у “Милоан”, сегодня мы расскажем, как оформить займ без процентов. Такое предложение доступно для всех клиентов, которые обращаются впервые. Чтобы взять кредит под 0 процентов на карту, выберите сумму и срок на главной странице сайта. Для этого необходимо воспользоваться кредитным калькулятором. А потом — заполнить простую заявку. В анкете указываются паспортные данные, ФИО, место проживания, информация о доходе. Из документов понадобятся паспорт и идентификационный код.



Максимальная сумма, на которую можно взять кредит в первый раз, составляет 12 000 гривен. Максимальный срок — 14 дней. При необходимости, вы можете продлить кредитный период, воспользовавшись пролонгацией.



Как оформить круглосуточный займ:

Выберите сумму и срок кредитования. Максимально — 15 тысяч гривен на 30 дней. Минимальная сумма кредитования составляет 500 гривен. Ставка для новых клиентов — 0,01% в день. Заполните короткую анкету. Для оформления заявки вам понадобится паспорт, идентификационный код, дебетовая банковская карта с позитивным балансом на счету. Отправьте анкету и дождитесь ответа. Решение по кредиту будет доступно через 15-20 минут в личном кабинете. После одобрения, средства в нужной сумме сразу же поступят на вашу банковскую карточку.



Круглосуточные займы от Милоан (подробнее по ссылке: https://miloan.ua/ru/s/kredit-online-kruglosutochno) — удобное и быстрое решение финансовых проблем разного уровня. Возможность выбора суммы/срока, низкая процентная ставка, быстрый анализ заявки, моментальное зачисление средств — преимущества, которые ждут надежных клиентов. Желаем удачи!